https://arabic.sputniknews.com/20220404/تركيا-تخطط-لإجلاء-مواطنيها-من-أوكرانيا-عن-طريق-البحر-في-الأيام-القادمة-1060823323.html
تركيا تخطط لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا عن طريق البحر في الأيام القادمة
تركيا تخطط لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا عن طريق البحر في الأيام القادمة
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، إن تركيا تعتزم إجلاء جميع مواطنيها وغيرهم من المدنيين من أوكرانيا عن طريق البحر في الأيام المقبلة. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:07+0000
2022-04-04T09:07+0000
2022-04-04T09:07+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أكار في بيان "نبذل جهودا كبيرة لإجلاء جميع المدنيين، وخاصة المواطنين الأتراك، الذين يواجهون صعوبات في أوكرانيا. ونعتقد أنه من الممكن إجلاء المدنيين من هناك عن طريق البحر في الأيام المقبلة". ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، غادر أكثر من 4 ملايين شخص أوكرانيا إلى البلدان المجاورة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط، فيما قُتل أكثر من 1400 مدني وأصيب أكثر من 2000 في أوكرانيا منذ بدء الصراع.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/خلوصي-أكار-تركيا-حمت-الحدود-الجنوبية-الشرقية-للناتو-على-مدى-30-عاما-1060536699.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
تركيا تخطط لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا عن طريق البحر في الأيام القادمة
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، إن تركيا تعتزم إجلاء جميع مواطنيها وغيرهم من المدنيين من أوكرانيا عن طريق البحر في الأيام المقبلة.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أكار في بيان "نبذل جهودا كبيرة لإجلاء جميع المدنيين، وخاصة المواطنين الأتراك، الذين يواجهون صعوبات في أوكرانيا. ونعتقد أنه من الممكن إجلاء المدنيين من هناك عن طريق البحر في الأيام المقبلة".
ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، غادر أكثر من 4 ملايين شخص أوكرانيا إلى البلدان المجاورة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط، فيما قُتل أكثر من 1400 مدني وأصيب أكثر من 2000 في أوكرانيا منذ بدء الصراع.