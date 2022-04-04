تغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية

استقبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، وفد مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، وكان على رأس جدول الأعمال بحث الأوضاع في أوكرانيا.
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16:49 GMT 04.04.2022
لافروف: ناقشنا ملفات اليمن وليبيا وسوريا، واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا.
16:48 GMT 04.04.2022
لافروف: ناقشنا الوضع الحالي و تطوره عبر السنين لتحويل أوكرانيا إلى كيان معاد لروسيا.
16:07 GMT 04.04.2022
لافروف لوفد المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا: "آمل مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث الأزمات بسبب سياسة بعض الدول خاصة الناتو".
16:07 GMT 04.04.2022
لافروف لوفد مجموعة مجموعة الاتصال الوزارية العربية: "سنقدم التقييمات لوقف حالة الظلم في العلاقات الدولية".