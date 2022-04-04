عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/تغطية-مباشرة-تصريحات-وزير-الخارجية-الروسي-والأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-1060841631.html
تغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية
تغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية
استقبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، وفد مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T16:03+0000
2022-04-04T16:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971944_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_1c91d38671f371bf24832abbc7fc45f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971944_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_7755b149d5e1085ba75ed3ac5cb1f8f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية

16:03 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 16:07 GMT 04.04.2022)
تابعنا عبرTelegram
يتبع
استقبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، وفد مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، وكان على رأس جدول الأعمال بحث الأوضاع في أوكرانيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
16:49 GMT 04.04.2022
لافروف: ناقشنا ملفات اليمن وليبيا وسوريا، واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا.
16:48 GMT 04.04.2022
لافروف: ناقشنا الوضع الحالي و تطوره عبر السنين لتحويل أوكرانيا إلى كيان معاد لروسيا.
16:07 GMT 04.04.2022
لافروف لوفد المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا: "آمل مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث الأزمات بسبب سياسة بعض الدول خاصة الناتو".
16:07 GMT 04.04.2022
لافروف لوفد مجموعة مجموعة الاتصال الوزارية العربية: "سنقدم التقييمات لوقف حالة الظلم في العلاقات الدولية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала