https://arabic.sputniknews.com/20220404/تليسكوب-متقاعد-يكتشف-أبعد-عالم-تم-رصده-على-الإطلاق-فيديو--1060829597.html

تليسكوب "متقاعد" يكتشف أبعد عالم تم رصده على الإطلاق... فيديو

تليسكوب "متقاعد" يكتشف أبعد عالم تم رصده على الإطلاق... فيديو

عثر العلماء على كوكب خارج المجموعة الشمسية على بعد 17000 سنة ضوئية من الأرض مختبئا في البيانات التي تم جمعها بواسطة تليسكوب كبلر الفضائي المتقاعد. 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T11:59+0000

2022-04-04T11:59+0000

2022-04-04T12:06+0000

مجتمع

علوم

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وأشارت المصادر العلمية إلى أن الكوكب المرصود يعتبر بمثابة "أبعد عالم يلتقطه مرصد على كوكب الأرض على الإطلاق"، لأنه ببساطة ضعف مسافة الرقم القياسي السابق.وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، فإن الكوكب الخارجي المكتشف هو "تقريبا توأم دقيق لكوكب المشتري، وله كتلة مماثلة، ويدور حول مركز بنفس المسافة تقريبا مثل مسافة المشتري من الشمس".وأطلق على الكوكب الجديد المكتشف الرمز "K2-2016-BLG-0005Lb"، وهو يمثل أول كوكب خارج المجموعة الشمسية تم تأكيده من بيانات جمعت عام 2016 والتي اكتشف فيها 27 كائنا محتملا باستخدام تقنية تسمى الجاذبية الدقيقة بدلا من طريقة الاكتشاف الأولية لكبلر.ونشرت هذه الاكتشافات في الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، وهي متاحة الآن قبل الطباعة والنشر على منصة "arXiv".الجدير بالذكر أن مسبار "كبلر"، لعب دورا أساسيا في فتح مجال علم الفلك خارج المجموعة الشمسية على مصراعيه، بعد إطلاقه في عام 2009، حيث قضى المسبار ما يقرب من 10 سنوات في البحث عن كواكب خارج النظام الشمسي، أو الكواكب الخارجية. خلال ذلك الوقت كشفت ملاحظاته عن أكثر من 3000 كوكب خارجي مؤكد، و 3000 كائن مرشح آخر.

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مجتمع, علوم