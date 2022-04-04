https://arabic.sputniknews.com/20220404/جمال-راقصات-الباليه-العراقي-1060822689.html

جمال راقصات الباليه العراقي

جمال راقصات الباليه العراقي

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبا من التحضيرات للحفل السنوي الذي تقيمه أكاديمية العراق للباليه في بغداد. 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T09:29+0000

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مدرسة بغداد للموسيقى والباليه هي مدرسة متخصصة في فنون الموسيقى وتدريس فن رقص الباليه.تم تأسيس المدرسة في بغداد عام 1968، على يد عدد من الموسيقيين والموهوبين منهم الموسيقار منير بشير والسيدة أكنس بشير والتي هي عراقية من أصل روسي. وكانت المدرسة، وما زالت، المدرسة الوحيدة الي تستقطب الأطفال من المرحلة الابتدائية وصولاً بهم إلى المرحلة الإعدادية ضمن قسمي الدروس التربوية الاعتيادية والقسم الفني للدروس المتخصصة في الموسيقى والباليه.لسنوات عديدة كان المدرسون أغلبهم من مسرح البولشوي في روسيا وحضروا خصيصاً إلى العراق لتعليم فنون الباليه والموسيقى. في الوقت الحالي جميع طاقم التدريس هم من العراقيين بعد تلقيهم التدريب في موسكو.

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