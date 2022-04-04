جمال راقصات الباليه العراقي
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبا من التحضيرات للحفل السنوي الذي تقيمه أكاديمية العراق للباليه في بغداد.
© AP Photo / Hadi Mizbanطالبات أكاديمية الباليه تستعد لتقديم عروض خلال الحفل المدرسي السنوي في بغداد، العراق، 1 نيسان 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
طالبات أكاديمية الباليه تستعد لتقديم عروض خلال الحفل المدرسي السنوي في بغداد، العراق، 1 نيسان 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanطالبات أكاديمية العراق للباليه تقدم عرضًا خلال حفلهم السنوي في بغداد، العراق 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
طالبات أكاديمية العراق للباليه تقدم عرضًا خلال حفلهم السنوي في بغداد، العراق 1 أبريل 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanطالبة في أكاديمية العراق للباليه تتحضر قبل بدء الحفل السنوي في بغداد، العراق 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
طالبة في أكاديمية العراق للباليه تتحضر قبل بدء الحفل السنوي في بغداد، العراق 1 أبريل 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanطلاب أكاديمية العراق للباليه يقدومون عرضًا خلال حفلهم السنوي في بغداد، العراق 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
طلاب أكاديمية العراق للباليه يقدومون عرضًا خلال حفلهم السنوي في بغداد، العراق 1 أبريل 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanطالبة في أكاديمية العراق للباليه خلال العرض خلال الحفل المدرسي السنوي في بغداد، العراق، 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
طالبة في أكاديمية العراق للباليه خلال العرض خلال الحفل المدرسي السنوي في بغداد، العراق، 1 أبريل 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanطالبات في أكاديمية العراق للباليه تستعد للعرض خلال الحفل المدرسي السنوي في بغداد، العراق، 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
طالبات في أكاديمية العراق للباليه تستعد للعرض خلال الحفل المدرسي السنوي في بغداد، العراق، 1 أبريل 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanطالبة في أكاديمية العراق للباليه تستعد للعرض خلال الحفل المدرسي السنوي في بغداد، العراق، 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
طالبة في أكاديمية العراق للباليه تستعد للعرض خلال الحفل المدرسي السنوي في بغداد، العراق، 1 أبريل 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanطلاب أكاديمية العراق للباليه يقدومون عرضًا خلال حفلهم السنوي في بغداد، العراق 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
طلاب أكاديمية العراق للباليه يقدومون عرضًا خلال حفلهم السنوي في بغداد، العراق 1 أبريل 2022.
مدرسة بغداد للموسيقى والباليه هي مدرسة متخصصة في فنون الموسيقى وتدريس فن رقص الباليه.
تم تأسيس المدرسة في بغداد عام 1968، على يد عدد من الموسيقيين والموهوبين منهم الموسيقار منير بشير والسيدة أكنس بشير والتي هي عراقية من أصل روسي.
وكانت المدرسة، وما زالت، المدرسة الوحيدة الي تستقطب الأطفال من المرحلة الابتدائية وصولاً بهم إلى المرحلة الإعدادية ضمن قسمي الدروس التربوية الاعتيادية والقسم الفني للدروس المتخصصة في الموسيقى والباليه.
لسنوات عديدة كان المدرسون أغلبهم من مسرح البولشوي في روسيا وحضروا خصيصاً إلى العراق لتعليم فنون الباليه والموسيقى. في الوقت الحالي جميع طاقم التدريس هم من العراقيين بعد تلقيهم التدريب في موسكو.