https://arabic.sputniknews.com/20220404/حبار-الفراولة-الغريب-يظهر-في-الشفق-بعين-زرقاء-صغيرة-وأخرى-خضراء-كبيرة-فيديو--1060835325.html
"حبار الفراولة" الغريب يظهر في "الشفق" بعين زرقاء صغيرة وأخرى خضراء كبيرة... فيديو
"حبار الفراولة" الغريب يظهر في "الشفق" بعين زرقاء صغيرة وأخرى خضراء كبيرة... فيديو
استطاع علماء رصد وتصوير مشاهد نادرة جدا لـ"حبار فراولة" مذهل مع عين زرقاء صغيرة وأخرى خضراء كبيرة في "منطقة الشفق" قبالة سواحل كاليفورنيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:14+0000
2022-04-04T14:14+0000
2022-04-04T14:14+0000
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قام علماء البحار بتصوير "حبار الفراولة" أو ما يطلق عليه علميا اسم (Histioteuthis heteropsis) على عمق 2378 قدما في وادي مونتيري، وهو واد عميق تحت البحر في خليج مونتيري قبالة كاليفورنيا.يُعرف هذا العمق من المحيط باسم "منطقة الشفق" أو منطقة البحار المتوسطة، حيث يوجد القليل جدا من الضوء، وتعتمد الكائنات في تلك المناطق على صور الظل لصيد فرائسها.وبحسب "ديلي ميل" فقد التقط الباحثون هذه المشاهد من خلال تسليط الضوء على الحبار من غواصة غير مأهولة رصدته في الأعماق.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مجتمع, علوم
"حبار الفراولة" الغريب يظهر في "الشفق" بعين زرقاء صغيرة وأخرى خضراء كبيرة... فيديو
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استطاع علماء رصد وتصوير مشاهد نادرة جدا لـ"حبار فراولة" مذهل مع عين زرقاء صغيرة وأخرى خضراء كبيرة في "منطقة الشفق" قبالة سواحل كاليفورنيا.
قام علماء البحار بتصوير "حبار الفراولة" أو ما يطلق عليه علميا اسم (Histioteuthis heteropsis) على عمق 2378 قدما في وادي مونتيري، وهو واد عميق تحت البحر في خليج مونتيري قبالة كاليفورنيا.
يُعرف هذا العمق من المحيط باسم "منطقة الشفق" أو منطقة البحار المتوسطة، حيث يوجد القليل جدا من الضوء، وتعتمد الكائنات في تلك المناطق على صور الظل لصيد فرائسها.
ويشير اسم الحبار (حبار الفراولة) إلى لونه الأحمر ووجود حوامل ضوئية (بقع مضيئة) منتشرة على طول جسمه تجعله يظهر مثل فاكهة الفراولة التي تمتلك بذور على جدارها.
وبحسب "ديلي ميل" فقد التقط الباحثون
هذه المشاهد من خلال تسليط الضوء على الحبار من غواصة غير مأهولة رصدته في الأعماق.