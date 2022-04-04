https://arabic.sputniknews.com/20220404/دراسة-للصوت-سرعتان-في-المريخ-تنتجان-ظاهرة-غريبة-بالنسبة-للمستمع-1060841909.html

دراسة: للصوت في المريخ سرعتان تنتجان ظاهرة غريبة بالنسبة للمستمع

دراسة: للصوت في المريخ سرعتان تنتجان ظاهرة غريبة بالنسبة للمستمع

اكتشف العلماء وجود سرعتين للصوت على سطح المريخ، سرعة للضوضاء عالية النبرة مثل صوت انطلاق الليزر وأخرى للترددات المنخفضة مثل أزيز دوران المروحية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T16:57+0000

2022-04-04T16:57+0000

2022-04-04T17:01+0000

مجتمع

علوم

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وحصل العلماء على هذه النتائج الغريبة بعد التحليل الأول لخمس ساعات من تسجيلات الصوت التقطتها المركبة الجوالة "Perseverance" التابعة لوكالة "ناسا"، والتي كشفت عن كوكب هادئ نوعا ما، يسمع به هبوب رياح عرضية، لكن تأثيرات الصوت كانت غريبة بعض الشيء بالنسبة للعلماء.تشير النتائج إلى أن محاولة التحدث في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر قد تنتج تأثيرا غريبا بالنسبة للمستمع، حيث يبدو أن الصوت عالي النبرة ينتقل أسرع من الأصوات الأخرى، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Nature" العلمية.وأكدت الدراسة لأول مرة أن سرعة الصوت تكون أبطأ على سطح المريخ، حيث تنتقل بسرعة 787 قدمًا في الثانية (240 مترًا في الثانية)، مقارنةً بمسافة 1115 قدما في الثانية (340 مترًا في الثانية) على الأرض، حيث أن الغلاف الجوي للمريخ أرق بحوالي 100 مرة من الأرض، مما يجعل الصوت أضعف بمقدار 20 ديسيبل.لكن العلماء صدموا عندما أخذ الصوت الصادر عن الليزر 250 مترا في الثانية، أي بسرعة أكبر بـ 10 أمتار مما كان متوقعا.واكتشف العلماء بعد الدراسات أن هناك سرعتين للصوت على سطح المريخ، واحدة للأصوات عالية النبرة مثل انطلق الليزر، والأخرى للترددات المنخفضة مثل أزيز دوران المروحية.هذا يعني أن الإنسان سوف يسمع الأصوات عالية النبرة في وقت أقل قليلا من الأصوات الأخرى.قالت الدراسة إن الميكروفونات التقطت العديد من أصوات "الصرير" و"القعقعة" عندما تفاعلت العجلات المعدنية للعربة الجوالة مع الصخور، حيث توقع العلماء وجود مشكلة في العربة بسبب الصوت الغريب.وبدوره، قال تييري فوشيه، من مرصد باريس، والذي شارك أيضًا في البحث، إن الاستماع إلى اضطرابات الصوت، مثل الرياح العمودية المعروفة باسم أعمدة الحمل الحراري "سيسمح لنا بتحسين نماذجنا العددية للتنبؤ بالمناخ والطقس في المريخ''.

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