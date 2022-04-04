https://arabic.sputniknews.com/20220404/رئيس-مدينة-أوكرانية-كبيرة-يبدي-شكوكا-حول-كفاءة-قادة-البلاد-1060830477.html
رئيس مدينة أوكرانية كبيرة يبدي شكوكا حول كفاءة قادة البلاد
رئيس مدينة أوكرانية كبيرة يبدي شكوكا حول كفاءة قادة البلاد
كشف عمدة تشيرنيغوف أنه يشكك في كفاءة مسؤولي الحكومة الأوكرانية عامة وقادة القوات الأمنية والقوات المسلحة خاصة. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:14+0000
2022-04-04T12:14+0000
2022-04-04T12:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال فلاديسلاف أتروشينكو، عمدة مدينة تشيرنيغوف، على شبكة تلفزيون "أوكرانيا 24" في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، إنه يرى أن من الضروري إجراء تحقيقات مستفيضة للتوصل إلى معرفة ماذا فعل قادة الجهات الأمنية والعسكرية "أثناء الحرب".ودعا أيضا إلى إعطاء رد صريح على هذا السؤال: هل يمكن لهذه الحكومة أن تضمن تطور أوكرانيا.ويرى عمدة تشيرنيغوف أن كل ذلك ضروري لوضع حجر الأساس لأوكرانيا الجديدة.وأضاف أنه يتوقع أن لا يوجه إليه المزيد من الدعوات ليتحدث على شبكة التلفزيون الأوكراني بعد أن قال ما قاله اليوم (4/4/2022).وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط إلى "حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام"، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
رئيس مدينة أوكرانية كبيرة يبدي شكوكا حول كفاءة قادة البلاد
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كشف عمدة تشيرنيغوف أنه يشكك في كفاءة مسؤولي الحكومة الأوكرانية عامة وقادة القوات الأمنية والقوات المسلحة خاصة.
وقال
فلاديسلاف أتروشينكو، عمدة مدينة تشيرنيغوف، على شبكة تلفزيون "أوكرانيا 24" في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، إنه يرى أن من الضروري إجراء تحقيقات مستفيضة للتوصل إلى معرفة ماذا فعل قادة الجهات الأمنية والعسكرية "أثناء الحرب".
ودعا أيضا إلى إعطاء رد صريح على هذا السؤال: هل يمكن لهذه الحكومة أن تضمن تطور أوكرانيا.
ويرى عمدة تشيرنيغوف أن كل ذلك ضروري لوضع حجر الأساس لأوكرانيا الجديدة.
وأضاف أنه يتوقع أن لا يوجه إليه المزيد من الدعوات ليتحدث على شبكة التلفزيون الأوكراني بعد أن قال ما قاله اليوم (4/4/2022).
وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط إلى "حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام"، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.