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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220404/رئيس-مدينة-أوكرانية-كبيرة-يبدي-شكوكا-حول-كفاءة-قادة-البلاد-1060830477.html
رئيس مدينة أوكرانية كبيرة يبدي شكوكا حول كفاءة قادة البلاد
رئيس مدينة أوكرانية كبيرة يبدي شكوكا حول كفاءة قادة البلاد
كشف عمدة تشيرنيغوف أنه يشكك في كفاءة مسؤولي الحكومة الأوكرانية عامة وقادة القوات الأمنية والقوات المسلحة خاصة. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:14+0000
2022-04-04T12:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال فلاديسلاف أتروشينكو، عمدة مدينة تشيرنيغوف، على شبكة تلفزيون "أوكرانيا 24" في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، إنه يرى أن من الضروري إجراء تحقيقات مستفيضة للتوصل إلى معرفة ماذا فعل قادة الجهات الأمنية والعسكرية "أثناء الحرب".ودعا أيضا إلى إعطاء رد صريح على هذا السؤال: هل يمكن لهذه الحكومة أن تضمن تطور أوكرانيا.ويرى عمدة تشيرنيغوف أن كل ذلك ضروري لوضع حجر الأساس لأوكرانيا الجديدة.وأضاف أنه يتوقع أن لا يوجه إليه المزيد من الدعوات ليتحدث على شبكة التلفزيون الأوكراني بعد أن قال ما قاله اليوم (4/4/2022).وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط إلى "حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام"، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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العالم, روسيا

رئيس مدينة أوكرانية كبيرة يبدي شكوكا حول كفاءة قادة البلاد

12:14 GMT 04.04.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
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كشف عمدة تشيرنيغوف أنه يشكك في كفاءة مسؤولي الحكومة الأوكرانية عامة وقادة القوات الأمنية والقوات المسلحة خاصة.
وقال فلاديسلاف أتروشينكو، عمدة مدينة تشيرنيغوف، على شبكة تلفزيون "أوكرانيا 24" في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، إنه يرى أن من الضروري إجراء تحقيقات مستفيضة للتوصل إلى معرفة ماذا فعل قادة الجهات الأمنية والعسكرية "أثناء الحرب".
ودعا أيضا إلى إعطاء رد صريح على هذا السؤال: هل يمكن لهذه الحكومة أن تضمن تطور أوكرانيا.
ويرى عمدة تشيرنيغوف أن كل ذلك ضروري لوضع حجر الأساس لأوكرانيا الجديدة.
وأضاف أنه يتوقع أن لا يوجه إليه المزيد من الدعوات ليتحدث على شبكة التلفزيون الأوكراني بعد أن قال ما قاله اليوم (4/4/2022).
وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط إلى "حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام"، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:01 GMT
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