https://arabic.sputniknews.com/20220404/رئيس-موظفي-البيت-الأبيض-بايدن-واثق-من-عدم-مخالفة-نجله-للقانون-1060823763.html
رئيس موظفي البيت الأبيض: بايدن "واثق" من عدم مخالفة نجله للقانون
رئيس موظفي البيت الأبيض: بايدن "واثق" من عدم مخالفة نجله للقانون
قال رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "واثق" من أن نجله هانتر لم يخالف القانون. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:16+0000
2022-04-04T09:16+0000
2022-04-04T09:16+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال كلاين في تصريحات لبرنامج "This Week"، أمس الأحد، والمذاع على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "الرئيس واثق من أن نجله لم يخالف القانون"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وتخضع معاملات هانتر بايدن التجارية الدولية للتحقيق منذ عام 2020، لكن تسارعت المناقشات حول سلوكه خلال الأسابيع الأخيرة، بعد التأكيد على أن جهاز كمبيوتر "لاب توب" تم تسليمه في ورشة إصلاح في ديلاوير كان بالفعل يخصه.ومن أبرز التساؤلات المطروحة بشأن هانتر بايدن هو ما إذا كان قد استغل اسم عائلته لإجراء صفقات تجارية مشكوك فيها أو غير قانونية، وما إذا كان والده على علم بما يفعله أو ما كان يفعله.وأضاف: "الرئيس واثق من أن عائلته فعلت الشيء الصحيح، ولكن مرة أخرى أريد فقط أن أكون واضحا حقا، هذه تصرفات هانتر وشقيقه، إنها مسائل خاصة، إنهم لا يشركون الرئيس، وهي بالتأكيد أمور لا يشارك فيه أي شخص في البيت الأبيض".وأشار كلاين إلى أن جو بايدن يؤمن بنظام قانوني مستقل، ولم يسمعه أبدا يتحدث لصالح محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.وأوضح: "أحد أسباب انتخاب جو بايدن هو أنه وعد بأنه سيتخذ القرار بشأن من سيُحاكَم وما الذي سيكون بعيدا عن البيت الأبيض ويضعه في مسؤولية وزارة العدل الأمريكية".وأردف: "فقط الرئيسان الأمريكيان السابقان، ريتشارد نيكسون ودونالد ترامب، اعتقدا في العصر الحديث أن قرارات الادعاء يجب أن تُتخذ في المكتب البيضاوي".
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئيس موظفي البيت الأبيض: بايدن "واثق" من عدم مخالفة نجله للقانون
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قال رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "واثق" من أن نجله هانتر لم يخالف القانون.
وقال كلاين في تصريحات لبرنامج "This Week"، أمس الأحد، والمذاع على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "الرئيس واثق من أن نجله لم يخالف القانون"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو"
الأمريكية.
وتخضع معاملات هانتر بايدن التجارية الدولية للتحقيق منذ عام 2020، لكن تسارعت المناقشات حول سلوكه خلال الأسابيع الأخيرة، بعد التأكيد على أن جهاز كمبيوتر "لاب توب" تم تسليمه في ورشة إصلاح في ديلاوير كان بالفعل يخصه.
ومن أبرز التساؤلات المطروحة بشأن هانتر بايدن هو ما إذا كان قد استغل اسم عائلته لإجراء صفقات تجارية مشكوك فيها أو غير قانونية، وما إذا كان والده على علم بما يفعله أو ما كان يفعله.
وقال رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، في تصريحاته المتلفزة إن "الرئيس بايدن لم يكن على اتصال بوزارة العدل بشأن نجله، وأن البيت الأبيض يترك الأمر مطروحا في النظام القانوني دون تدخل منه".
وأضاف: "الرئيس واثق من أن عائلته فعلت الشيء الصحيح، ولكن مرة أخرى أريد فقط أن أكون واضحا حقا، هذه تصرفات هانتر وشقيقه، إنها مسائل خاصة، إنهم لا يشركون الرئيس، وهي بالتأكيد أمور لا يشارك فيه أي شخص في البيت الأبيض".
وأشار كلاين إلى أن جو بايدن يؤمن بنظام قانوني مستقل، ولم يسمعه أبدا يتحدث لصالح محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وأوضح: "أحد أسباب انتخاب جو بايدن هو أنه وعد بأنه سيتخذ القرار بشأن من سيُحاكَم وما الذي سيكون بعيدا عن البيت الأبيض ويضعه في مسؤولية وزارة العدل الأمريكية".
وأردف: "فقط الرئيسان الأمريكيان السابقان، ريتشارد نيكسون ودونالد ترامب، اعتقدا في العصر الحديث أن قرارات الادعاء يجب أن تُتخذ في المكتب البيضاوي".