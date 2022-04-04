رمضان حول العالم

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyرجل يحمل فوانيس رمضانية تقليدية تسمى "فانوس" في كشك قبل شهر رمضان المبارك، في القاهرة، مصر، 31 مارس 2022.
رجل يحمل فوانيس رمضانية تقليدية تسمى "فانوس" في كشك قبل شهر رمضان المبارك، في القاهرة، مصر، 31 مارس 2022.
© AFP 2022 / Amer Hilabiرجل سعودي يستخدم منظارًا لرصد أول هلال للقمر، إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك، في مدينة الطائف جنوب غرب السعودية، 1 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Amer Hilabi
رجل سعودي يستخدم منظارًا لرصد أول هلال للقمر، إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك، في مدينة الطائف جنوب غرب السعودية، 1 أبريل 2022.
© AP Photo / Emrah Gurelمصلون يؤدون صلاة التراويح عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، تركيا، 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Emrah Gurel
مصلون يؤدون صلاة التراويح عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، تركيا، 1 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Yasin Akgul مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك
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© AFP 2022 / Yasin Akgul
مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك
© AFP 2022 / Juni Kriswantoرجل يراقب موقع القمر الجديد بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك في سورابايا، إندونيسيا 1 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Juni Kriswanto
رجل يراقب موقع القمر الجديد بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك في سورابايا، إندونيسيا 1 أبريل 2022.
© AP Photo / Mahmoud Illeanرجل فلسطيني يعلق أضواء زخرفية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في شوارع البلدة القديمة في القدس، 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Mahmoud Illean
رجل فلسطيني يعلق أضواء زخرفية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في شوارع البلدة القديمة في القدس، 1 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Jeroen Jumeletيؤدي المصلون صلاة التراويح المسائية الأولى قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد أولو التركي في أوتريخت، هولندا من 1 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Jeroen Jumelet
يؤدي المصلون صلاة التراويح المسائية الأولى قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد أولو التركي في أوتريخت، هولندا من 1 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceأشخاص يقفون لالتقاط صور بجوار زينة رمضان على شكل "هلال الأول من رمضان" إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك في منطقة السيف بإمارة دبي، 1 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
أشخاص يقفون لالتقاط صور بجوار زينة رمضان على شكل "هلال الأول من رمضان" إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك في منطقة السيف بإمارة دبي، 1 أبريل 2022.
© REUTERS / Khaled Abdullahبائع يبيع الثوم ينتظر الزبائن في أحد الشوارع بينما يستعد اليمنيون لصيام شهر رمضان في صنعاء، اليمن، 1 أبريل 2022.
بائع يبيع الثوم ينتظر الزبائن في أحد الشوارع بينما يستعد اليمنيون لصيام شهر رمضان في صنعاء، اليمن، 1 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Said Khatibأطفال فلسطينيون يلعبون بالمصابيح المضيئة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أثناء احتفالهم عشية أول ليلة من صيام شهر رمضان المبارك،1 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Said Khatib
أطفال فلسطينيون يلعبون بالمصابيح المضيئة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أثناء احتفالهم عشية أول ليلة من صيام شهر رمضان المبارك،1 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Rami Al Sayedطفل سوري يؤدي صلاة التراويح الخاصة التي تبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك، 1 أبريل 2022، في قرية جندريس بريف مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب.
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© AFP 2022 / Rami Al Sayed
طفل سوري يؤدي صلاة التراويح الخاصة التي تبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك، 1 أبريل 2022، في قرية جندريس بريف مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب.
© REUTERS / Khalid Al-Mousilyالناس يتسوقون في سوق الجملة قبل شهر رمضان المبارك في الموصل، العراق، 31 مارس 2022.
الناس يتسوقون في سوق الجملة قبل شهر رمضان المبارك في الموصل، العراق، 31 مارس 2022.
© AFP 2022 / Abdulaziz Ketazمصلون يؤدون صلاة التراويح مساء أول ليلة قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد في معرة مصرين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في وقت متأخر من 1 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Abdulaziz Ketaz
مصلون يؤدون صلاة التراويح مساء أول ليلة قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد في معرة مصرين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في وقت متأخر من 1 أبريل 2022.
© REUTERS / Mohamed Azakirامرأة تتفقد زينة رمضان قبل حلول شهر رمضان المبارك في بيروت، لبنان، 30 مارس 2022.
امرأة تتفقد زينة رمضان قبل حلول شهر رمضان المبارك في بيروت، لبنان، 30 مارس 2022.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshمصلون يؤدون صلاة التراويح عشية الليلة الأولى من صيام شهر رمضان المبارك، في الجامع الأزهر بالمنطقة الإسلامية القديمة بالقاهرة، مصر، 1 أبريل 2022.
مصلون يؤدون صلاة التراويح عشية الليلة الأولى من صيام شهر رمضان المبارك، في الجامع الأزهر بالمنطقة الإسلامية القديمة بالقاهرة، مصر، 1 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Spencer Platt / Getty Imagesيتم توزيع الطعام من قبل منظمة مجلس الشعوب، وهي منظمة إسلامية غير ربحية، خلال توزيع الطعام الأسبوعي على المحتاجين وقبل عطلة شهر رمضان في 1 أبريل 2022 في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك. ترى المنظمة ، الذي يساعد المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، في المتوسط أن أكثر من 1500 شخص في الأسبوع بحاجة إلى الطعام، وهو رقم ظل ثابتًا حتى مع انحسار الوباء. بينما يستعد سكان العالم البالغ عددهم 1.6 مليار مسلم لبدء شهر رمضان، وهو أكثر الأعياد الروحانية والمقدسة بالنسبة للمسلمين، لا تزال هناك حاجة ماسة للمساعدة الغذائية في أجزاء كثيرة من البلاد. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يعاني أكثر من 38 مليون شخص في الولايات المتحدة من انعدام الأمن الغذائي.
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© AFP 2022 / Spencer Platt / Getty Images
يتم توزيع الطعام من قبل منظمة مجلس الشعوب، وهي منظمة إسلامية غير ربحية، خلال توزيع الطعام الأسبوعي على المحتاجين وقبل عطلة شهر رمضان في 1 أبريل 2022 في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك. ترى المنظمة ، الذي يساعد المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، في المتوسط أن أكثر من 1500 شخص في الأسبوع بحاجة إلى الطعام، وهو رقم ظل ثابتًا حتى مع انحسار الوباء. بينما يستعد سكان العالم البالغ عددهم 1.6 مليار مسلم لبدء شهر رمضان، وهو أكثر الأعياد الروحانية والمقدسة بالنسبة للمسلمين، لا تزال هناك حاجة ماسة للمساعدة الغذائية في أجزاء كثيرة من البلاد. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يعاني أكثر من 38 مليون شخص في الولايات المتحدة من انعدام الأمن الغذائي.
© AP Photo / Pervaiz Masihباكستانيون يصنعون الحلويات التقليدية في سوق لعرضها للبيع قبل شهر صيام رمضان القادم في حيدر أباد، باكستان، 2 أبريل 2022.
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© AP Photo / Pervaiz Masih
باكستانيون يصنعون الحلويات التقليدية في سوق لعرضها للبيع قبل شهر صيام رمضان القادم في حيدر أباد، باكستان، 2 أبريل 2022.
© Mohd Rasfanيستخدم مسؤول المزواة يراقب الهلال الجديد لصيام شهر رمضان المبارك للمسلمين، في بوتراجايا في 1 أبريل 2022.
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© Mohd Rasfan
يستخدم مسؤول المزواة يراقب الهلال الجديد لصيام شهر رمضان المبارك للمسلمين، في بوتراجايا في 1 أبريل 2022.