رمضان حول العالم

© AFP 2022 / Spencer Platt / Getty Images يتم توزيع الطعام من قبل منظمة مجلس الشعوب، وهي منظمة إسلامية غير ربحية، خلال توزيع الطعام الأسبوعي على المحتاجين وقبل عطلة شهر رمضان في 1 أبريل 2022 في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك. ترى المنظمة ، الذي يساعد المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، في المتوسط أن أكثر من 1500 شخص في الأسبوع بحاجة إلى الطعام، وهو رقم ظل ثابتًا حتى مع انحسار الوباء. بينما يستعد سكان العالم البالغ عددهم 1.6 مليار مسلم لبدء شهر رمضان، وهو أكثر الأعياد الروحانية والمقدسة بالنسبة للمسلمين، لا تزال هناك حاجة ماسة للمساعدة الغذائية في أجزاء كثيرة من البلاد. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يعاني أكثر من 38 مليون شخص في الولايات المتحدة من انعدام الأمن الغذائي.