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https://arabic.sputniknews.com/20220404/روسيا-تدين-رفض-رئاسة-مجلس-الأمن-عقد-جلسة-حول-أحداث-بوتشا--1060847161.html
روسيا تدين رفض رئاسة مجلس الأمن عقد جلسة حول أحداث بوتشا
روسيا تدين رفض رئاسة مجلس الأمن عقد جلسة حول أحداث بوتشا
أدان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، موقف الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن، والتي رفضت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أحداث مدينة بوتشا... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T23:47+0000
2022-04-04T23:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي: إن" بريطانيا المكلفة بترأس مجلس الأمن فشلت في إثبات نفسها كقائدة، هذا أمر مشين على الدبلوماسية البريطانية، و وصمة لا يمكن إنكارها على سمعتها".يأتي ذلك وسط توقعات بأن يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق.وشكك مستخدمون في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلا أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.ولاحظ المستخدمون كذلك أن "الموتى" يحركون أيديهم، وعند النظر في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة ملتقط الفيديو، يبدو أن أحد "الموتى" يغير موقعه بمجرد مرور السيارة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، والتي يزعم أنها تشهد على نوع من "الجرائم" التي ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف هي "استفزاز آخر".كما لوحظ في الإدارة العسكرية، خلال الوقت الذي كانت فيه هذه القرية تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، أن أحدا من السكان لم يتعرض لأي أذى أو أي أعمال عنف.وأشارت الوزارة إلى أن جميع الوحدات الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 مارس، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، بينما قصفت القوات الأوكرانية، على مدار الساعة، الأطراف الجنوبية، بما في ذلك المناطق السكنية، من المدفعية الثقيلة للدبابات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/الولايات-المتحدة-تأمل-في-التصويت-قريبا-على-تعليق-عضوية-روسيا-في-حقوق-الإنسان-1060846919.html
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روسيا

روسيا تدين رفض رئاسة مجلس الأمن عقد جلسة حول أحداث بوتشا

23:47 GMT 04.04.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDمندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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أدان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، موقف الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن، والتي رفضت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية، يوم الاثنين بناءً على طلب روسيا، واصفا إياه بأنه" أمر مشين و وصمة على سمعتها.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي: إن" بريطانيا المكلفة بترأس مجلس الأمن فشلت في إثبات نفسها كقائدة، هذا أمر مشين على الدبلوماسية البريطانية، و وصمة لا يمكن إنكارها على سمعتها".
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.
وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق.
مجلس الأمن الفدرالي، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
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23:18 GMT
وشكك مستخدمون في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلا أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.
ولاحظ المستخدمون كذلك أن "الموتى" يحركون أيديهم، وعند النظر في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة ملتقط الفيديو، يبدو أن أحد "الموتى" يغير موقعه بمجرد مرور السيارة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، والتي يزعم أنها تشهد على نوع من "الجرائم" التي ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف هي "استفزاز آخر".
كما لوحظ في الإدارة العسكرية، خلال الوقت الذي كانت فيه هذه القرية تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، أن أحدا من السكان لم يتعرض لأي أذى أو أي أعمال عنف.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الوحدات الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 مارس، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، بينما قصفت القوات الأوكرانية، على مدار الساعة، الأطراف الجنوبية، بما في ذلك المناطق السكنية، من المدفعية الثقيلة للدبابات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.
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