روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول بوتشا... وزيلينسكي يؤكد عدم حصوله على ضمانات أمنية من واشنطن
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في الوقت الذي طالبت فيه موسكو مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع بشأن مدينة بوتشا الأوكرانية، نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تلقي بلاده الضمانات الأمنية التي تسعى إليها من أجل التسوية مع روسيا من أي جهة، بما فيها الولايات المتحدة.
روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بوتشا
طالبت موسكو مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع على خلفية "استفزازات المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا"، بحسب ما أعلنه نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، مؤكدا أن موسكو ستكشف زيف ادعاءات الأوكرانيين والغربيين.
من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية.
واعتبرت الوزارة أن كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف، ليست سوى استفزاز جديد.
بدورها قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الغرض من "جريمة المتطرفين الأوكرانيين" في بوتشا هو إفساد مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن استفزازات الجيش الأوكراني والمتطرفين في بوتشا.
وقال مدير مركز آسيا للدراسات، أحمد مصطفى، إن "ما تفعله أوكرانيا والنازيون الجدد في بوتشا هو نفس ما كانت تفعله الخوذ البيضاء في سوريا سابقا، في محاولة لتشويه روسيا وشيطنتها حتى يتم النيل منها قانونيا، وهو أمر معروف في العلوم السياسية باسم الإزاحة، حيث يتم اختلاق مشكلات خارجية للهروب من المشكلات الداخلية".
وأكد أن: "روسيا توثق العمليات العسكرية كاملة، ومن المتوقع أن تشهد جلسة مجلس الأمن أيضا دعما صينيا، كما ستسعى كل من بريطانيا وواشنطن إلى نشر التضليل والأكاذيب مثلما حدث سابقا من خلال واقعة المفاعلات البيولوجية التي وجدت داخل أوكرانيا والتي كان يديرها نجل بايدن".
وأكد أن "الجانب الروسي لديه من الكفاءة والحنكة ليتمكن من إقناع عقلاء العالم بأن هذا الأمر ملفق".
الرئيس الأوكراني يؤكد عدم حصوله على ضمانات أمنية من واشنطن للتسوية مع موسكو.. وبلينكن يشير إلى رفع العقوبات عن روسيا بعد نتائج المفاوضات
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده لم تتلق الضمانات الأمنية التي تسعى إليها من أجل التسوية مع روسيا من أي جهة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أكد الرئيس الأوكراني على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية حقيقية وملزمة من ثلاث دول على الأقل. ويمكن أن تشمل قائمة الدول الضامنة، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا، بالإضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وكندا وبولندا وتركيا.
من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو قد تُرفع بناء على نتيجة المفاوضات الروسية الأوكرانية.
وذكر بلينكن في تصريحات صحفية، أن السلطات الأمريكية تتشاور بانتظام مع حلفائها بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، "لكنها تراعي حاجة دول الاتحاد الأوروبي إلى ألا تفقد موارد الطاقة التي تحتاجها.
وحول أسباب عدم تقديم واشنطن ضمانات في المفاوضات بين روسيا وأكرانيا، قال المحلل السياسي ماك شرقاوي إن واشنطن ترى أنه "لا يمكن تقديم ضمانات إلا إذا كان هناك وقف للعمليات العسكرية، حتى يكون هناك مجال لإجراءات التفاوض، وبعدها بالتأكيد يمكن أن ندخل في رفع العقوبات".
وأوضح أن "الولايات المتحدة تريد الرجوع إلى المفاوضات ولا ترغب في التصعيد العسكري، فمن يتحمل ويلات الحرب هم المدنيون والاقتصاد في الدول الأوروبية والاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي والأمريكي أيضا، ونرى ارتفاعات كبيرة جدا في الأسعار بالأسواق العالمية، كما تشهد أسعار الطاقة أيضا ارتفاعات كبيرة، لذلك يريد الجميع بمن فيهم الغرب وموسكو الدخول في مفاوضات مباشرة تؤتي ثمارها ويتم إنهاء العملية العسكرية".
وأكد شرقاوي أنه "لا مصلحة لواشنطن في أن تكون هناك عقوبات ضد روسيا، وإذا ما عاد الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العملية سيتم رفع العقوبات، ونعود لطاولة المفاوضات ونتحدث عن الضمانات التي يمكن أن تطمئن لها روسيا".
إدانات فلسطينية لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لمنطقة باب العامود.. وتل أبيب تعلن جاهزيتها للتصعيد مع غزة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، لمنطقة باب العمود في القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن تصريحاته التي أطلقها تجسيدا لنظام الفصل العنصري.
وقالت الوزارة في بيان، إن الوعود التي أطلقها لبيد للمتطرفين اليهود بنشر المزيد من القوات في القدس بحجة توفير الحماية لهم في الأعياد اليهودية تحريضية ضد الفلسطينيين.
وشهدت القدس اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بعد زيارة لبيد للمنطقة، أوقعت 19 إصابة من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والضرب، واعتقال عشرة أشخاص.
الجيش الإسرائيلي وعلى وقع التوترات الأخيرة وحالة التصعيد، أعلن استعداده للتصعيد في مختلف الجبهات وشن عملية "حارس الأسوار 2" ضد قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم الجيش ران كوخاف.
وأكد أن فرقة غزة جاهزة للدفاع البري، وستفعل كل ما هو ضروري لكي يمر شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي بسلام.
وقال خبير الشؤون الإسرائيلية، فضل طهبوب، إن "زيارة وزير الخارجية يائير لابيد لباب العمود تأتي من باب التهيئة لمواجهات جديدة، لأن إسرائيل لديها نوايا للاستيلاء على جزء من الحرم القدسي".
وأشار إلى أن "باب العمود هو مدخل لموقع يجتمع فيه الشباب الفلسطيني خلال شهر رمضان لأداء صلاة التروايح، وهذا الموقع بالذات هو سبب اشتباكات وقعت العام الماضي".
واعتبر طهبوب أن "لابيد ما زال يحاول فرض السلطة الإسرائيلية على هذه المواقع، ما يؤدي إلى تجدد المواجهات التي ستستمر خلال شهر رمضان ما لم تعدل إسرائيل مواقفها".