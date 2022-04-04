https://arabic.sputniknews.com/20220404/روسيا-تطالب-بعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-حول-بوتشا-وزيلينسكي-يؤكد-عدم-حصوله-على-ضمانات-أمنية-من-واشنطن-1060832971.html

روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول بوتشا... وزيلينسكي يؤكد عدم حصوله على ضمانات أمنية من واشنطن

روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول بوتشا... وزيلينسكي يؤكد عدم حصوله على ضمانات أمنية من واشنطن

في الوقت الذي طالبت فيه موسكو مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع بشأن مدينة بوتشا الأوكرانية، نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تلقي بلاده الضمانات الأمنية... 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T13:02+0000

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عالم سبوتنيك

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4-4 Sputnik World روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بوتشا

روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بوتشاطالبت موسكو مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع على خلفية "استفزازات المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا"، بحسب ما أعلنه نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، مؤكدا أن موسكو ستكشف زيف ادعاءات الأوكرانيين والغربيين.من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية.بدورها قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الغرض من "جريمة المتطرفين الأوكرانيين" في بوتشا هو إفساد مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن استفزازات الجيش الأوكراني والمتطرفين في بوتشا.وقال مدير مركز آسيا للدراسات، أحمد مصطفى، إن "ما تفعله أوكرانيا والنازيون الجدد في بوتشا هو نفس ما كانت تفعله الخوذ البيضاء في سوريا سابقا، في محاولة لتشويه روسيا وشيطنتها حتى يتم النيل منها قانونيا، وهو أمر معروف في العلوم السياسية باسم الإزاحة، حيث يتم اختلاق مشكلات خارجية للهروب من المشكلات الداخلية".وأكد أن "الجانب الروسي لديه من الكفاءة والحنكة ليتمكن من إقناع عقلاء العالم بأن هذا الأمر ملفق".الرئيس الأوكراني يؤكد عدم حصوله على ضمانات أمنية من واشنطن للتسوية مع موسكو.. وبلينكن يشير إلى رفع العقوبات عن روسيا بعد نتائج المفاوضاتوفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أكد الرئيس الأوكراني على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية حقيقية وملزمة من ثلاث دول على الأقل. ويمكن أن تشمل قائمة الدول الضامنة، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا، بالإضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وكندا وبولندا وتركيا.من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو قد تُرفع بناء على نتيجة المفاوضات الروسية الأوكرانية.وذكر بلينكن في تصريحات صحفية، أن السلطات الأمريكية تتشاور بانتظام مع حلفائها بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، "لكنها تراعي حاجة دول الاتحاد الأوروبي إلى ألا تفقد موارد الطاقة التي تحتاجها.وحول أسباب عدم تقديم واشنطن ضمانات في المفاوضات بين روسيا وأكرانيا، قال المحلل السياسي ماك شرقاوي إن واشنطن ترى أنه "لا يمكن تقديم ضمانات إلا إذا كان هناك وقف للعمليات العسكرية، حتى يكون هناك مجال لإجراءات التفاوض، وبعدها بالتأكيد يمكن أن ندخل في رفع العقوبات".وأكد شرقاوي أنه "لا مصلحة لواشنطن في أن تكون هناك عقوبات ضد روسيا، وإذا ما عاد الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العملية سيتم رفع العقوبات، ونعود لطاولة المفاوضات ونتحدث عن الضمانات التي يمكن أن تطمئن لها روسيا".إدانات فلسطينية لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لمنطقة باب العامود.. وتل أبيب تعلن جاهزيتها للتصعيد مع غزةأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، لمنطقة باب العمود في القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن تصريحاته التي أطلقها تجسيدا لنظام الفصل العنصري.وقالت الوزارة في بيان، إن الوعود التي أطلقها لبيد للمتطرفين اليهود بنشر المزيد من القوات في القدس بحجة توفير الحماية لهم في الأعياد اليهودية تحريضية ضد الفلسطينيين.الجيش الإسرائيلي وعلى وقع التوترات الأخيرة وحالة التصعيد، أعلن استعداده للتصعيد في مختلف الجبهات وشن عملية "حارس الأسوار 2" ضد قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم الجيش ران كوخاف.وأكد أن فرقة غزة جاهزة للدفاع البري، وستفعل كل ما هو ضروري لكي يمر شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي بسلام.وقال خبير الشؤون الإسرائيلية، فضل طهبوب، إن "زيارة وزير الخارجية يائير لابيد لباب العمود تأتي من باب التهيئة لمواجهات جديدة، لأن إسرائيل لديها نوايا للاستيلاء على جزء من الحرم القدسي".واعتبر طهبوب أن "لابيد ما زال يحاول فرض السلطة الإسرائيلية على هذه المواقع، ما يؤدي إلى تجدد المواجهات التي ستستمر خلال شهر رمضان ما لم تعدل إسرائيل مواقفها".

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