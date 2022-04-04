https://arabic.sputniknews.com/20220404/روسيا-تطرح-بديلا-لمتجر-غوغل-بلاي-في-مايو-بالتعاون-مع-أكثر-من-700-شركة-1060824837.html

روسيا تطرح بديلا لمتجر "غوغل بلاي" في مايو... بالتعاون مع أكثر من 700 شركة

روسيا تطرح بديلا لمتجر "غوغل بلاي" في مايو... بالتعاون مع أكثر من 700 شركة

تعمل شركة "ديجيتال بلاتفورمس" الروسية على تطوير نظير لمتجر تطبيقات "غوغل بلاي" الأمريكي، ‏استعدادا لطرحه خلال شهر مايو/ أيار المقبل.‏ 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T09:46+0000

2022-04-04T09:46+0000

2022-04-04T09:46+0000

مجتمع

روسيا

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وصرح مدير المشروع، فلاديمير زيكوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن التطبيق يحمل اسم "Nashstore"، ومن المقرر أن يتم طرحه في 9 مايو، بالتزامن مع الذكرى الـ77 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).وقال زيكوف: "لسوء الحظ ، لم يعد بإمكان الروس استخدام متجر "غوغل بلاي" بشكل طبيعي لشراء التطبيقات ودفع ثمنها، وفقد المطورون مصدر دخلهم، هذه هي الحقيقة التي نواجهها اليوم، ولذلك أنشأنا متجر التطبيقات الروسي "Nashstore".وأشار إلى أن مستخدمي متجر "NashStore" سيتمكنون من تنزيل التطبيقات وتثبيتها وتحديثها، ودفع الاشتراكات.كما كشف فلاديمير زيكوف أن "أكثر من 700 شركة تتعاون مع "Digital Platforms" في الوقت الحالي لإنشاء متجر تطبيقات، ويمكن للجميع التقدم للحصول على برامجهم في متجر "NashStore" من خلال موقعه الرسمي NashStore.ru".وأضاف أن "الشركة تعمل أيضا على توفير طرق دفع مختلفة للتطبيقات داخل "Nashstore"، والتي ستكون متوافقة مع بطاقات "مير" الروسية".وفي الشهر الماضي، أوقفت شركة "غوغل" الأمريكية نظام فوترة متجرها للتطبيقات "غوغل بلاي" في روسيا اعتبارا من 10 مارس/ آذار، بسبب "اضطراب نظام الدفع"، على الأرجح بسبب العقوبات المفروضة على البنوك في البلاد، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لموقع "إنغادجيت".ونتيجة لهذه الخطوة، لن يتمكن المستخدمون في روسيا من شراء التطبيقات والألعاب أو الدفع مقابل الاشتراكات وعمليات الشراء داخل متجر "غوغل بلاي".

https://arabic.sputniknews.com/20211210/متجر-غوغل-بلاي-يعلن-عن-خطوة-مهمة-خاصة-بمستخدمي-ويندوز-في-2022-1053786048.html

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مجتمع, روسيا