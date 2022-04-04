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https://arabic.sputniknews.com/20220404/زيلينكسي-يشكل-وفدا-للتفاوض-مع-روسيا-حول-الضمانات-الأمنية-1060846057.html
زيلينكسي يشكل وفدا للتفاوض مع روسيا حول الضمانات الأمنية
زيلينكسي يشكل وفدا للتفاوض مع روسيا حول الضمانات الأمنية
وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن الضمانات الأمنية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T19:43+0000
2022-04-04T19:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفقا للمرسوم الموقع، فقد تم تعيين داود أرخاميا رئيسا لهذا الوفد، بحسب "سبوتنيك بيلاروسيا".صرحت موسكو مرارا وتكرارا، في وقت سابق، بأن القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأكراني لا يمكن أن تعقد إلا بعد أن تكون هناك نتيجة على مستوى الوفود المتفاوضة.
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أخبار أوكرانيا

زيلينكسي يشكل وفدا للتفاوض مع روسيا حول الضمانات الأمنية

19:43 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 19:50 GMT 04.04.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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يتبع
وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن الضمانات الأمنية.
ووفقا للمرسوم الموقع، فقد تم تعيين داود أرخاميا رئيسا لهذا الوفد، بحسب "سبوتنيك بيلاروسيا".
صرحت موسكو مرارا وتكرارا، في وقت سابق، بأن القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأكراني لا يمكن أن تعقد إلا بعد أن تكون هناك نتيجة على مستوى الوفود المتفاوضة.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية16:03 GMT
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