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سحب منتجات "كيندر" في بريطانيا لتسببها بمرض السالمونيلا
سحب منتجات "كيندر" في بريطانيا لتسببها بمرض السالمونيلا
قالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن صانع الشوكولاتة "فيريرو" استدعى كميات من بيض الشوكولاتة "كيندر سوربرايز" في المملكة المتحدة بسبب ارتباطها بالسالمونيلا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T15:30+0000
2022-04-04T15:30+0000
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في التنبيه، قالت الوكالة: "هذا الاستدعاء مرتبط بعلاقة محتملة لتفشي السالمونيلا، وكان عدد من هذه الحالات عند الأطفال الصغار"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".وجدت التحقيقات التي أجرتها وكالات الأمن الصحي في المملكة المتحدة والصحة العامة في اسكتلندا والصحة العامة في ويلز والصحة العامة في أيرلندا الشمالية، وجود صلة بين الحالات المبلغ عنها لتسمم السالمونيلا في جميع أنحاء البلاد وبيض "كيندر".كإجراء احترازي، استدعت "فيريرو" المنتجات ونصحت الناس بعدم تناولها، وقالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن البيض تم تصنيعه جميعا في نفس المصنع، ومع ذلك، لا يُعتقد أن منتجات الشركة الأخرى تأثرت.تشمل أعراض السالمونيلا الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى. بينما يتم معالجة معظم الحالات في غضون أيام قليلة، يمكن أن تكون الأعراض شديدة وتؤدي إلى دخول المستشفى، خاصة عند الصغار والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.وقالت تينا بوتر، رئيسة قسم الحوادث في الوكالة: "نرحب بالنهج الوقائي الذي اتخذته فيريرو وننصح المستهلكين بعدم تناول أي من المنتجات المدرجة في تحذير هيئة الخدمات المالية، من المهم حقا أن يتبع المستهلكون هذه النصيحة لتجنب خطر الإصابة بتسمم السالمونيلا".يمكن أن تنتشر السالمونيلا من شخص لآخر، لذلك يجب على أي شخص مصاب الالتزام بممارسات النظافة الجيدة مثل غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام وتجنب إطعام الآخرين حيثما أمكن ذلك، إذا كانت لديه الأعراض.
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منوعات, بريطانيا, اقتصاد

سحب منتجات "كيندر" في بريطانيا لتسببها بمرض السالمونيلا

15:30 GMT 04.04.2022
© AFP 2022 / OLE SPATAبيض الشوكولاتة "كيندر"
بيض الشوكولاتة كيندر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022 / OLE SPATA
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قالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن صانع الشوكولاتة "فيريرو" استدعى كميات من بيض الشوكولاتة "كيندر سوربرايز" في المملكة المتحدة بسبب ارتباطها بالسالمونيلا.
في التنبيه، قالت الوكالة: "هذا الاستدعاء مرتبط بعلاقة محتملة لتفشي السالمونيلا، وكان عدد من هذه الحالات عند الأطفال الصغار"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".
وجدت التحقيقات التي أجرتها وكالات الأمن الصحي في المملكة المتحدة والصحة العامة في اسكتلندا والصحة العامة في ويلز والصحة العامة في أيرلندا الشمالية، وجود صلة بين الحالات المبلغ عنها لتسمم السالمونيلا في جميع أنحاء البلاد وبيض "كيندر".
كإجراء احترازي، استدعت "فيريرو" المنتجات ونصحت الناس بعدم تناولها، وقالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن البيض تم تصنيعه جميعا في نفس المصنع، ومع ذلك، لا يُعتقد أن منتجات الشركة الأخرى تأثرت.
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تشمل أعراض السالمونيلا الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى. بينما يتم معالجة معظم الحالات في غضون أيام قليلة، يمكن أن تكون الأعراض شديدة وتؤدي إلى دخول المستشفى، خاصة عند الصغار والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
وقالت تينا بوتر، رئيسة قسم الحوادث في الوكالة: "نرحب بالنهج الوقائي الذي اتخذته فيريرو وننصح المستهلكين بعدم تناول أي من المنتجات المدرجة في تحذير هيئة الخدمات المالية، من المهم حقا أن يتبع المستهلكون هذه النصيحة لتجنب خطر الإصابة بتسمم السالمونيلا".
يمكن أن تنتشر السالمونيلا من شخص لآخر، لذلك يجب على أي شخص مصاب الالتزام بممارسات النظافة الجيدة مثل غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام وتجنب إطعام الآخرين حيثما أمكن ذلك، إذا كانت لديه الأعراض.
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