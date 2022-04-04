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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220404/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يناقش-مع-وزير-خارجية-الجزائر-قضايا-التعاون-الثنائي---1060827523.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي يناقش مع وزير خارجية الجزائر قضايا التعاون الثنائي
سكرتير مجلس الأمن الروسي يناقش مع وزير خارجية الجزائر قضايا التعاون الثنائي
التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، الذي وصل إلى العاصمة الروسية كجزء من وفد جامعة الدول... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:20+0000
2022-04-04T11:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
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وناقش باتروشيف ولعمامرة، قضايا التعاون الثنائي الروسي الجزائري.قبل أسبوع، عقدت المشورة الأمنية الروسية الجزائرية في العاصمة الروسية موسكو، ثم ناقشت الأطراف التعاون في خط الخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، ولا سيما خططا للمزيد من التفاعل بين البلدين في مجال أمن المعلومات.أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيلتقي مع وفد مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، حيث من المقرر بحث الأوضاع في أوكرانيا.وجاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "ٌسيعقد، في الرابع من شهر أبريل/ نيسان، في موسكو، لقاء حول أوكرانيا، بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووفد مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تضم وزراء خارجية، الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية".وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه من المقرر إجراء محادثات ثنائية بين لافروف وأعضاء الوفد "يتم خلالها مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالتنمية التدريجية لعلاقات روسيا مع الدول العربية المعنية".ويتزامن هذا الإعلان مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت يوم 24 فبراير/ شباط بهدف حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على الكتائب النازية المسلحة هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وفد-من-الجامعة-العربية-يزور-موسكو-مطلع-الأسبوع-المقبل-1060703954.html
https://arabic.sputniknews.com/20220401/وفد-من-الجامعة-العربية-يلتقي-لافروف-في-موسكو-للحديث-بشأن-أوكرانيا-1060736598.html
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العالم العربي, روسيا

سكرتير مجلس الأمن الروسي يناقش مع وزير خارجية الجزائر قضايا التعاون الثنائي

11:20 GMT 04.04.2022
© Host photo agency brics-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Host photo agency brics-russia2020.ru
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التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، الذي وصل إلى العاصمة الروسية كجزء من وفد جامعة الدول العربية.
وناقش باتروشيف ولعمامرة، قضايا التعاون الثنائي الروسي الجزائري.
قبل أسبوع، عقدت المشورة الأمنية الروسية الجزائرية في العاصمة الروسية موسكو، ثم ناقشت الأطراف التعاون في خط الخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، ولا سيما خططا للمزيد من التفاعل بين البلدين في مجال أمن المعلومات.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيلتقي مع وفد مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، حيث من المقرر بحث الأوضاع في أوكرانيا.
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وجاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "ٌسيعقد، في الرابع من شهر أبريل/ نيسان، في موسكو، لقاء حول أوكرانيا، بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووفد مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تضم وزراء خارجية، الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه من المقرر إجراء محادثات ثنائية بين لافروف وأعضاء الوفد "يتم خلالها مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالتنمية التدريجية لعلاقات روسيا مع الدول العربية المعنية".
ويتزامن هذا الإعلان مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت يوم 24 فبراير/ شباط بهدف حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على الكتائب النازية المسلحة هناك.
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