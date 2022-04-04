https://arabic.sputniknews.com/20220404/سيئول-تسهل-دخول-الأوكرانيين-من-أصل-كوري-ممن-لا-يملكون-جواز-سفر-أو-تأشيرة-1060838017.html
سيئول تسهل دخول الأوكرانيين من أصل كوري ممن لا يملكون جواز سفر أو تأشيرة
سيئول تسهل دخول الأوكرانيين من أصل كوري ممن لا يملكون جواز سفر أو تأشيرة
أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن إصدار وثائق سفر للأوكرانيين من أصل كوري وغيرهم ممن يقميون وعائلاتهم في كوريا الجنوبية ولا يملكون جوازات... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:58+0000
2022-04-04T14:58+0000
2022-04-04T14:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
كوريا الجنوبية
أخبار أوكرانيا
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وبحسب وكالة "يونهاب"،أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل عملية دخولهم إلى أراضي كوريا الجنوبية، كواجب إنساني جراء الصراع الروسي الأوكراني، مؤكدة أنها ستعمل على تبسيط إجراءات دخول الأوكرانيين الذين لا يملكون جواز سفر أو تأشيرة، ذلك بعد أن تم تعليق إصدار جوازات السفر منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.وتشير الوكالة إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد قامت في وقت سابق من هذا الشهر، بتسهيل عملية طلب التأشيرة للمنتمين إلى العرق الكوري في أوكرانيا، والذين يُطلق عليهم اسم "كوريوين"، إضافة إلى عائلات الأوكرانيين الموجودين في البلاد، دون أن يستفيد من هذا الإجراء من لا يملكون جوازات سفر.
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العالم, كوريا الجنوبية, أخبار أوكرانيا
سيئول تسهل دخول الأوكرانيين من أصل كوري ممن لا يملكون جواز سفر أو تأشيرة
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن إصدار وثائق سفر للأوكرانيين من أصل كوري وغيرهم ممن يقميون وعائلاتهم في كوريا الجنوبية ولا يملكون جوازات سفر.
وبحسب وكالة "يونهاب
"،أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل عملية دخولهم إلى أراضي كوريا الجنوبية، كواجب إنساني جراء الصراع الروسي الأوكراني، مؤكدة أنها ستعمل على تبسيط إجراءات دخول الأوكرانيين الذين لا يملكون جواز سفر أو تأشيرة، ذلك بعد أن تم تعليق إصدار جوازات السفر منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتشير الوكالة إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد قامت في وقت سابق من هذا الشهر، بتسهيل عملية طلب التأشيرة للمنتمين إلى العرق الكوري في أوكرانيا، والذين يُطلق عليهم اسم "كوريوين"، إضافة إلى عائلات الأوكرانيين الموجودين في البلاد، دون أن يستفيد من هذا الإجراء من لا يملكون جوازات سفر.