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شركة صينية تحفر آبار عميقة بهدف تأمين مياه الشرب في صحراء مصر... فيديو
شركة صينية تحفر آبار عميقة بهدف تأمين مياه الشرب في صحراء مصر... فيديو
تنفذ شركة بترول صينية بالتعاون مع القطاعات الحكومية المصرية عملية حفر آبار مياه عميقة بهدف تزويد السكان بالمياه في الصحراء الغربية لمصر. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:50+0000
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وتتعاون شركة البترول الصينية "ZPEC" مع القطاعات الحكومية المصرية منذ شهر فبراير / شباط من عام 2022، بهدف إطلاق مشروع آبار المياه العميقة في واحة "سيوة" في الصحراء الغربية لمصر.وبحسب موقع شبكة تلفزيون الصين الدولية، يأتي المشروع بهدف تزويد السكان المحليين في منطقة الواحة بمياه كافية ومستقرة وذات جودة عالية.وأشار الصدر إلى أن هذين المشروعين سيسدان "فجوة تقنية الحفر في المياه العميقة في مصر".
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شركة صينية تحفر آبار عميقة بهدف تأمين مياه الشرب في صحراء مصر... فيديو

12:50 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 04.04.2022)
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshمصريون في بحيرة مالحة في سيوة، صحراء مصر الغربية 15 أكتوبر 2020
مصريون في بحيرة مالحة في سيوة، صحراء مصر الغربية 15 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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تنفذ شركة بترول صينية بالتعاون مع القطاعات الحكومية المصرية عملية حفر آبار مياه عميقة بهدف تزويد السكان بالمياه في الصحراء الغربية لمصر.
وتتعاون شركة البترول الصينية "ZPEC" مع القطاعات الحكومية المصرية منذ شهر فبراير / شباط من عام 2022، بهدف إطلاق مشروع آبار المياه العميقة في واحة "سيوة" في الصحراء الغربية لمصر.
وبحسب موقع شبكة تلفزيون الصين الدولية، يأتي المشروع بهدف تزويد السكان المحليين في منطقة الواحة بمياه كافية ومستقرة وذات جودة عالية.

ونوه المصدر إلى أن الشركة الصينية استثمرت مزاياها الفنية بشكل كامل في البنية المحلية الخاصة في المنطقة، لحفر بئرين بعمق حوالي 1200 مترا.

وأشار الصدر إلى أن هذين المشروعين سيسدان "فجوة تقنية الحفر في المياه العميقة في مصر".
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