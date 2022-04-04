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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220404/طيار-سوخوي-35-يحكي-كيفية-صيد-ما-يخبئه-مسلحون-في-حظائر-المواشي-بأوكرانيا-1060817460.html
طيار "سوخوي 35" يحكي كيفية صيد ما يخبئه مسلحون في حظائر المواشي بأوكرانيا
طيار "سوخوي 35" يحكي كيفية صيد ما يخبئه مسلحون في حظائر المواشي بأوكرانيا
قام الطيار كليم بعشرات الطلعات الجوية على طائرته "سو-35" أثناء مشاركته في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T06:35+0000
2022-04-04T06:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ولكنه لم يخض أي معركة ضد الطيران العسكري الأوكراني. والسبب هو أن الطيارين الأوكرانيين يلوذون بالفرار عندما تظهر طائراتهم على شاشة رادار الطائرات الروسية.وثمة سبب آخر هو إزالة جميع الطائرات الحربية الأوكرانية تقريبا من الوجود وفقا لما قاله كليم لقناة "زفيزدا" التلفزيونية. وأشار إلى أنهم يركزون الآن على "اصطياد" الآليات القتالية التي يُخبئها المسلحون من الجيش الأوكراني في حظائر المواشي.وذكر أن المسلحين كانوا في البداية يطلقون عددا كبيرا من صواريخ أرض/جو على طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي. أما الآن فلم يعودوا يحاولون التصدي للمقاتلات الروسية.ويستخدم الطيارون الروس صواريخ الدقة العالية ضد معدات المسلحين. ولفت كليم إلى أن الصاروخ ذا الدقة العالية لا بد أن يصيب هدفه حتى إذا تم إيقاف عمل الوسائل التي تكشف عن وجوده. وذلك لأن إحداثيات الهدف كانت قد حفرت في ذاكرة الصاروخ الذكي.وتهدف العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى حماية الناس في منطقة دونباس من الاعتداءات التي يتعرضون لها منذ عام 2014 عندما بدأ نظام الحكم الأوكراني حملته الحربية عليهم.يجدر بالذكر أن المنطقة المعروفة باسم دونباس تم نقل تبعيتها من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية بعد إقامتها (أوكرانيا) في الأراضي التابعة للإمبراطورية الروسية السابقة. واحتفظت بها أوكرانيا حينما خرجت من الاتحاد السوفيتي.
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رصد عسكري

طيار "سوخوي 35" يحكي كيفية صيد ما يخبئه مسلحون في حظائر المواشي بأوكرانيا

06:35 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الذهاب إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
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قام الطيار كليم بعشرات الطلعات الجوية على طائرته "سو-35" أثناء مشاركته في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
ولكنه لم يخض أي معركة ضد الطيران العسكري الأوكراني. والسبب هو أن الطيارين الأوكرانيين يلوذون بالفرار عندما تظهر طائراتهم على شاشة رادار الطائرات الروسية.
وثمة سبب آخر هو إزالة جميع الطائرات الحربية الأوكرانية تقريبا من الوجود وفقا لما قاله كليم لقناة "زفيزدا" التلفزيونية. وأشار إلى أنهم يركزون الآن على "اصطياد" الآليات القتالية التي يُخبئها المسلحون من الجيش الأوكراني في حظائر المواشي.
وذكر أن المسلحين كانوا في البداية يطلقون عددا كبيرا من صواريخ أرض/جو على طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي. أما الآن فلم يعودوا يحاولون التصدي للمقاتلات الروسية.
ويستخدم الطيارون الروس صواريخ الدقة العالية ضد معدات المسلحين. ولفت كليم إلى أن الصاروخ ذا الدقة العالية لا بد أن يصيب هدفه حتى إذا تم إيقاف عمل الوسائل التي تكشف عن وجوده. وذلك لأن إحداثيات الهدف كانت قد حفرت في ذاكرة الصاروخ الذكي.
وتهدف العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى حماية الناس في منطقة دونباس من الاعتداءات التي يتعرضون لها منذ عام 2014 عندما بدأ نظام الحكم الأوكراني حملته الحربية عليهم.
يجدر بالذكر أن المنطقة المعروفة باسم دونباس تم نقل تبعيتها من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية بعد إقامتها (أوكرانيا) في الأراضي التابعة للإمبراطورية الروسية السابقة. واحتفظت بها أوكرانيا حينما خرجت من الاتحاد السوفيتي.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:27 GMT
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