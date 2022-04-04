https://arabic.sputniknews.com/20220404/فودافون-مصر-ترد-على-خلق-إعلانها-في-رمضان-أزمة-كبيرة-لإحدى-عميلاتها-1060829150.html
"فودافون مصر" ترد على خلق إعلانها في رمضان أزمة كبيرة لإحدى عميلاتها
"فودافون مصر" ترد على خلق إعلانها في رمضان أزمة كبيرة لإحدى عميلاتها
تسبب إعلان شركة "فودافون مصر"، المعروض خلال شهر رمضان، في أزمة كبيرة لإحدى عميلاتها، بعدما استعانت برقمها في إحدى لقطاته. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:49+0000
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وكتبت عميلة "فوداون" في منشور لها على موقع "فيسبوك" شاكية أنه بسبب عرض رقم هاتفها في الإعلان، تعرضت لمضايقات هاتفية عديدة.وفي أول رد منها على الواقعة، أوضح مصدر مسؤول في شركة "فودافون مصر" في تصريحات لموقع "مصراوي"، اليوم الاثنين، أن "رقم الهاتف الذي يظهر في الإعلان غير كامل، وهو مقصود من الشركة لأنها تولي عملائها أهمية كبيرة".وأشار مبينا أن "رقم الهاتف الظاهر في الإعلان مكون من 10 أرقام وليس 11 رقم، وبالتالي لم تضر "فودافون مصر" بعملائها من الناحية القانونية".ويرجح المصدر من الشركة أن "العميلة تعرضت للمضايقات بعدما استكمل المعاكسين الرقم الناقص بصورة عشوائية".وأكد أنه "تم التواصل مع صاحبة الرقم، وعرضت الشركة عليها عليها عددا من الحلول، وتم التوافق على حل المشكلة".وبالفعل، أكدت العملية المتضررة في منشور جديد لها على "فيسبوك" أن شركة "فودافون مصر" تواصلت معها وتوصلت للوصول معها إلى حل مرضٍ، عن طريق منحها رقم جديد ،على أن تتولى الشركة إرسال رسالة لكل المسجلين لديها برقمها الجديد لحمايتها من المضايقات والمعاكسات.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/مصر-أول-إجراء-حكومي-في-أزمة-خناقة-فودافون-1050761855.html
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رمضان, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
"فودافون مصر" ترد على خلق إعلانها في رمضان أزمة كبيرة لإحدى عميلاتها
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تسبب إعلان شركة "فودافون مصر"، المعروض خلال شهر رمضان، في أزمة كبيرة لإحدى عميلاتها، بعدما استعانت برقمها في إحدى لقطاته.
وكتبت عميلة "فوداون" في منشور لها على موقع "فيسبوك" شاكية أنه بسبب عرض رقم هاتفها في الإعلان، تعرضت لمضايقات هاتفية عديدة.
وفي أول رد منها على الواقعة، أوضح مصدر مسؤول في شركة "فودافون مصر" في تصريحات لموقع "مصراوي"
، اليوم الاثنين، أن "رقم الهاتف الذي يظهر في الإعلان غير كامل، وهو مقصود من الشركة لأنها تولي عملائها أهمية كبيرة".
20 نوفمبر 2021, 21:57 GMT
وأشار مبينا أن "رقم الهاتف الظاهر في الإعلان مكون من 10 أرقام وليس 11 رقم، وبالتالي لم تضر "فودافون مصر" بعملائها من الناحية القانونية".
ويرجح المصدر من الشركة أن "العميلة تعرضت للمضايقات بعدما استكمل المعاكسين الرقم الناقص بصورة عشوائية".
وأكد أنه "تم التواصل مع صاحبة الرقم، وعرضت الشركة عليها عليها عددا من الحلول، وتم التوافق على حل المشكلة".
وبالفعل، أكدت العملية المتضررة في منشور جديد لها على "فيسبوك" أن شركة "فودافون مصر" تواصلت معها وتوصلت للوصول معها إلى حل مرضٍ، عن طريق منحها رقم جديد ،على أن تتولى الشركة إرسال رسالة لكل المسجلين لديها برقمها الجديد لحمايتها من المضايقات والمعاكسات.