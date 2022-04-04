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https://arabic.sputniknews.com/20220404/كازاخستان-سلطة-مكافحة-الفساد-تحبس-ابن-أخ-رئيس-الجمهورية-الأسبق-1060826584.html
كازاخستان.. سلطة مكافحة الفساد تحبس ابن أخ رئيس الجمهورية الأسبق
كازاخستان.. سلطة مكافحة الفساد تحبس ابن أخ رئيس الجمهورية الأسبق
وجه جهاز مكافحة الفساد في كازاخستان مزيدا من الاتهامات إلى أحد أقرباء رئيس الجمهورية الأسبق. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T10:53+0000
2022-04-04T10:53+0000
العالم
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وبدأ جهاز مكافحة الفساد تحقيقا جنائيا مع خيرت ساتيبالديولي، ابن أخ رئيس جمهورية كازاخستان الأسبق، نور سلطان نزارباييف، في الثالث عشر من مارس/ آذار 2022. وتم حبسه على ذمة التحقيق في قضية اختلاس أموال شركة "كازاختيليكوم".وأخيرا وُجهت تهمة جديدة إلى خيرت ساتيبالديولي وزوجته السابقة غولميرا التي تم حبسها أيضا. وكشف مصدر إعلامي في جهاز مكافحة الفساد أن خيرت ساتيبالديولي وزوجته السابقة وغيرهما من الأشخاص جنوا ربحا بالمليارات من خلال زيادة غير مبررة لأسعار خدمات النقل بالسكك الحديد التي تصل إلى مؤسسات ومنشآت اقتصادية مهمة.ووجد ابن أخ رئيس الجمهورية الأسبق نفسه في قفص الاتهام بعدما كثفت السلطات الأمنية الكازاخية جهودها المبذولة لمكافحة الفساد في أعقاب أعمال الشغب التي هزت مناطق في جنوب وغرب كازاخستان في العام الماضي.
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العالم

كازاخستان.. سلطة مكافحة الفساد تحبس ابن أخ رئيس الجمهورية الأسبق

10:53 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyiنزاربايف
نزاربايف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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وجه جهاز مكافحة الفساد في كازاخستان مزيدا من الاتهامات إلى أحد أقرباء رئيس الجمهورية الأسبق.
وبدأ جهاز مكافحة الفساد تحقيقا جنائيا مع خيرت ساتيبالديولي، ابن أخ رئيس جمهورية كازاخستان الأسبق، نور سلطان نزارباييف، في الثالث عشر من مارس/ آذار 2022. وتم حبسه على ذمة التحقيق في قضية اختلاس أموال شركة "كازاختيليكوم".
وأخيرا وُجهت تهمة جديدة إلى خيرت ساتيبالديولي وزوجته السابقة غولميرا التي تم حبسها أيضا. وكشف مصدر إعلامي في جهاز مكافحة الفساد أن خيرت ساتيبالديولي وزوجته السابقة وغيرهما من الأشخاص جنوا ربحا بالمليارات من خلال زيادة غير مبررة لأسعار خدمات النقل بالسكك الحديد التي تصل إلى مؤسسات ومنشآت اقتصادية مهمة.
ووجد ابن أخ رئيس الجمهورية الأسبق نفسه في قفص الاتهام بعدما كثفت السلطات الأمنية الكازاخية جهودها المبذولة لمكافحة الفساد في أعقاب أعمال الشغب التي هزت مناطق في جنوب وغرب كازاخستان في العام الماضي.
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