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https://arabic.sputniknews.com/20220404/كاسحات-الجليد-النووية-تكمل-نقل-مواد-بناء-مشروع-النفط-الشرقي-في-الشمال-الشرقي-الروسي-1060827040.html
كاسحات الجليد النووية تكمل نقل مواد بناء مشروع "النفط الشرقي" في الشمال الشرقي الروسي
كاسحات الجليد النووية تكمل نقل مواد بناء مشروع "النفط الشرقي" في الشمال الشرقي الروسي
أكمل طاقم سفينة الحاويات النووية "SEVMORPUT" تفريغ مواد البناء لمشروع "النفط الشرقي" لاستخراج النفط والغاز من شبه جزيرة تيمير شمال شرق روسيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:01+0000
2022-04-04T11:01+0000
روسيا
اقتصاد
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بدأ طاقم سفينة الحاويات النووية"sevmmpput" في 25 مارس/آذار، تفريغ حوالي 6 آلاف طن من الشحنات مواد البناء على الجليد في الموقع.سفينة الحاويات النووية"Sevmorput" هي سفينة النقل الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية، بطول 260.3 متر، وعرض 32.2 متر، بقدرة استيعاب 61 ألف طن، قادرة على نقل 1320حاوية، بحسب ما ذكر موقع "atomic-energy".مشروع "النفط الشرقي" هو مشروع لشركة "روسنفت" لتطوير حقول النفط في أراضي كراسنويارسك عموما، وبناء ميناء تصدير في الخليج الشمالي على شبه جزيرة تيمير لتصدير النفط من خلاله بعد نقله خط أنابيب لهذا المنفذ.يتضمن المشروع بناء بنية تحتية لنقل وتصدير 5 مليارات طن من النفط العالي الجودة من الآبار الموجودة في المقاطعة.تقدر إمكانات إمدادات النفط من المنطقة في عام 2024 في 25 مليون طن، في 2027 ستكون 50 مليون طن وبحلول عام 2030 إلى 115 مليون طن.في الخليج الشمالي على شبه جزيرة تيميري، على بعد 40 كيلومترا من منطقة ديكسون، من المخطط بناء خط أنابيب بطول حوالي 400 كم. سيتم تصدير النفط من المنفذ على طول طريق البحر الشمالي.في إطار المشروع، من المقرر إنشاء 15 بلدة تجارية ومطاران بالإضافة إلى الميناء وخطوط الأنابيب الرئيسية وسيقوم المشروع بتأمين حوالي 100 ألف فرصة عمل متنوعة.
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روسيا, اقتصاد

كاسحات الجليد النووية تكمل نقل مواد بناء مشروع "النفط الشرقي" في الشمال الشرقي الروسي

11:01 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصوركاسحة الجليد النووية الروسية "50 عاما على النصر" في منطقة القطب الشمالي، 2019
كاسحة الجليد النووية الروسية 50 عاما على النصر في منطقة القطب الشمالي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
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أكمل طاقم سفينة الحاويات النووية "SEVMORPUT" تفريغ مواد البناء لمشروع "النفط الشرقي" لاستخراج النفط والغاز من شبه جزيرة تيمير شمال شرق روسيا.
بدأ طاقم سفينة الحاويات النووية"sevmmpput" في 25 مارس/آذار، تفريغ حوالي 6 آلاف طن من الشحنات مواد البناء على الجليد في الموقع.
سفينة الحاويات النووية"Sevmorput" هي سفينة النقل الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية، بطول 260.3 متر، وعرض 32.2 متر، بقدرة استيعاب 61 ألف طن، قادرة على نقل 1320حاوية، بحسب ما ذكر موقع "atomic-energy".
مشروع "النفط الشرقي" هو مشروع لشركة "روسنفت" لتطوير حقول النفط في أراضي كراسنويارسك عموما، وبناء ميناء تصدير في الخليج الشمالي على شبه جزيرة تيمير لتصدير النفط من خلاله بعد نقله خط أنابيب لهذا المنفذ.
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يتضمن المشروع بناء بنية تحتية لنقل وتصدير 5 مليارات طن من النفط العالي الجودة من الآبار الموجودة في المقاطعة.
تقدر إمكانات إمدادات النفط من المنطقة في عام 2024 في 25 مليون طن، في 2027 ستكون 50 مليون طن وبحلول عام 2030 إلى 115 مليون طن.
في الخليج الشمالي على شبه جزيرة تيميري، على بعد 40 كيلومترا من منطقة ديكسون، من المخطط بناء خط أنابيب بطول حوالي 400 كم. سيتم تصدير النفط من المنفذ على طول طريق البحر الشمالي.
في إطار المشروع، من المقرر إنشاء 15 بلدة تجارية ومطاران بالإضافة إلى الميناء وخطوط الأنابيب الرئيسية وسيقوم المشروع بتأمين حوالي 100 ألف فرصة عمل متنوعة.
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