https://arabic.sputniknews.com/20220404/كاميرا-على-الأرض-تتجسس-على-رواد-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو---1060834233.html

كاميرا على الأرض "تتجسس" على رواد محطة الفضاء الدولية... فيديو

كاميرا على الأرض "تتجسس" على رواد محطة الفضاء الدولية... فيديو

تنشر وكالات الفضاء الدولية عادة أو رواد الفضاء مشاهد مصورة من داخل أو من الكاميرات المعلقة على جدران محطة الفضاء الدولية بهدف توثيق تحركات رواد الفضاء داخل... 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T13:38+0000

2022-04-04T13:38+0000

2022-04-04T13:46+0000

مجتمع

علوم

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واستطاع المصور الألماني، سيباستيان فولتمر، الحائز على عدة جوائز عالمية في مجال فن التصوير، التقاط أول صور من الأرض تظهر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية أثناء قيامهم بمهام خارج المحطة.التقط فولتمر الصورة في 23 مارس/ آذار الماضي، حيث أظهرت رائد الفضاء الأمريكي رجا شاري، ورائد الفضاء الألماني ماتياس مورير، خلال سير في الفضاء لمدة ست ساعات لتركيب كاميرا وإجراء الصيانة والتحديثات لبعض المعدات.قال فولتمر في تصريحات لموقع "Spaceweather"، معلقا على الصور الفريدة: "تم التقاط هذه الصورة لممر محطة الفضاء الدولية في 23 مارس 2022، في ظل ظروف رؤية جيدة من خلال تلسكوب C11 EdgeHD الخاص بي من مسقط رأس رائد فضاء الدكتور ماتياس مورير".وتابع قائلا: "أشعر وكأنني التقطت للتو صورة لمرة واحدة في العمر، من المحتمل أن تكون هذه أول صورة أرضية تظهر اثنين من رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية في نفس الوقت".أوضح فولتمر، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية، أنه عندما التقط الصورة التي تظهر ماتياس مورير، سرعان ما قدمها لوسائل الإعلام الألمانية، حيث انتشرت بشكل كبير.وتعتبر صورة فولتمر هي أول صورة أرضية لاثنين من رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يسيران في الفضاء، على الرغم من وجود محاولات سابقة رصدت رجل فضاء واحد.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/تليسكوب-متقاعد-يكتشف-أبعد-عالم-تم-رصده-على-الإطلاق-فيديو--1060829597.html

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