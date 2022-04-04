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https://arabic.sputniknews.com/20220404/كاميرا-على-الأرض-تتجسس-على-رواد-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو---1060834233.html
كاميرا على الأرض "تتجسس" على رواد محطة الفضاء الدولية... فيديو
كاميرا على الأرض "تتجسس" على رواد محطة الفضاء الدولية... فيديو
تنشر وكالات الفضاء الدولية عادة أو رواد الفضاء مشاهد مصورة من داخل أو من الكاميرات المعلقة على جدران محطة الفضاء الدولية بهدف توثيق تحركات رواد الفضاء داخل... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T13:38+0000
2022-04-04T13:46+0000
مجتمع
علوم
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واستطاع المصور الألماني، سيباستيان فولتمر، الحائز على عدة جوائز عالمية في مجال فن التصوير، التقاط أول صور من الأرض تظهر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية أثناء قيامهم بمهام خارج المحطة.التقط فولتمر الصورة في 23 مارس/ آذار الماضي، حيث أظهرت رائد الفضاء الأمريكي رجا شاري، ورائد الفضاء الألماني ماتياس مورير، خلال سير في الفضاء لمدة ست ساعات لتركيب كاميرا وإجراء الصيانة والتحديثات لبعض المعدات.قال فولتمر في تصريحات لموقع "Spaceweather"، معلقا على الصور الفريدة: "تم التقاط هذه الصورة لممر محطة الفضاء الدولية في 23 مارس 2022، في ظل ظروف رؤية جيدة من خلال تلسكوب C11 EdgeHD الخاص بي من مسقط رأس رائد فضاء الدكتور ماتياس مورير".وتابع قائلا: "أشعر وكأنني التقطت للتو صورة لمرة واحدة في العمر، من المحتمل أن تكون هذه أول صورة أرضية تظهر اثنين من رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية في نفس الوقت".أوضح فولتمر، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية، أنه عندما التقط الصورة التي تظهر ماتياس مورير، سرعان ما قدمها لوسائل الإعلام الألمانية، حيث انتشرت بشكل كبير.وتعتبر صورة فولتمر هي أول صورة أرضية لاثنين من رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يسيران في الفضاء، على الرغم من وجود محاولات سابقة رصدت رجل فضاء واحد.
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مجتمع, علوم

كاميرا على الأرض "تتجسس" على رواد محطة الفضاء الدولية... فيديو

13:38 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 04.04.2022)
© REUTERS / @astro_ricky/NASAصورة لإعصار "لاين" في هاواي من على متن محطة الفضاء الدولية - التقطها رائد فضاء ريكي أرنولد، 22 أغسطس/ آب 2018
صورة لإعصار لاين في هاواي من على متن محطة الفضاء الدولية - التقطها رائد فضاء ريكي أرنولد، 22 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / @astro_ricky/NASA
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تنشر وكالات الفضاء الدولية عادة أو رواد الفضاء مشاهد مصورة من داخل أو من الكاميرات المعلقة على جدران محطة الفضاء الدولية بهدف توثيق تحركات رواد الفضاء داخل المحطة أو على جدرانها الخارجية، لكن قبل أيام استطاع مصور التقاط أول صور تظهر رواد الفضاء في المحطة الدولية ملتقطة من الأرض.
واستطاع المصور الألماني، سيباستيان فولتمر، الحائز على عدة جوائز عالمية في مجال فن التصوير، التقاط أول صور من الأرض تظهر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية أثناء قيامهم بمهام خارج المحطة.
التقط فولتمر الصورة في 23 مارس/ آذار الماضي، حيث أظهرت رائد الفضاء الأمريكي رجا شاري، ورائد الفضاء الألماني ماتياس مورير، خلال سير في الفضاء لمدة ست ساعات لتركيب كاميرا وإجراء الصيانة والتحديثات لبعض المعدات.
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11:59 GMT
قال فولتمر في تصريحات لموقع "Spaceweather"، معلقا على الصور الفريدة: "تم التقاط هذه الصورة لممر محطة الفضاء الدولية في 23 مارس 2022، في ظل ظروف رؤية جيدة من خلال تلسكوب C11 EdgeHD الخاص بي من مسقط رأس رائد فضاء الدكتور ماتياس مورير".
وتابع قائلا: "أشعر وكأنني التقطت للتو صورة لمرة واحدة في العمر، من المحتمل أن تكون هذه أول صورة أرضية تظهر اثنين من رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية في نفس الوقت".
أوضح فولتمر، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية، أنه عندما التقط الصورة التي تظهر ماتياس مورير، سرعان ما قدمها لوسائل الإعلام الألمانية، حيث انتشرت بشكل كبير.
وتعتبر صورة فولتمر هي أول صورة أرضية لاثنين من رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يسيران في الفضاء، على الرغم من وجود محاولات سابقة رصدت رجل فضاء واحد.
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