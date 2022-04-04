https://arabic.sputniknews.com/20220404/كوريا-الجنوبية-ترد-على-تصريحات-شقيقة-زعيم-جارتها-الشمالية-وتدعوها-للامتناع-عن-تصعيد-التوترات-1060845281.html
كوريا الجنوبية ترد على تصريحات شقيقة زعيم جارتها الشمالية وتدعوها للامتناع عن تصعيد التوترات
كوريا الجنوبية ترد على تصريحات شقيقة زعيم جارتها الشمالية وتدعوها للامتناع عن تصعيد التوترات
ردت حكومة كوريا الجنوبية، على تصريحات كيم يو-جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون التي قالت إن "سيؤول قد تواجه تهديدا خطيرا بسبب التصريحات المتهورة التي... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T18:46+0000
2022-04-04T18:46+0000
2022-04-04T18:46+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية لي جونغ-جو، إن حكومة بلادها "تدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن تصعيد التوترات في المنطقة بأي حال"، وذلك حسب وكالة يونهاب.وأضافت لي، أن "الوزارة تحث بقوة كوريا الشمالية على العودة إلى طريق الحوار والتعاون بدلا من التوتر والمواجهة".وكانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون شنت هجوما حادا على وزير دفاع كوريا الجنوبية، أمس الأحد، إثر حديثه عن قدرات "الضربة الوقائية"، محذرة من أن "تهديدًا خطيرًا" قد يتعرض له الجنوب بسبب هذه التصريحات الخرقاء.وقالت كيم يو-جونغ في بيان علني: "إن الرجل الأخرق الذي يشبه الحثالة، يجرؤ على ذكر "الضربة الوقائية " على إحدى الدول التي تمتلك أسلحة نووية، في تصريحاته الهوجاء التي لن تكون مفيدًة لكوريا الجنوبية أيضًا".وجاء في البيان الذي صدر باللغة الإنجليزية وتم نقله عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "كوريا الجنوبية قد تواجه تهديدا خطيرا بسبب التصريحات المتهورة التي أدلى بها وزير دفاعها".يأتي ذلك ردا على وزير دفاع كوريا الجنوبية، سوه ووك، الذي صرح أن بلاده قادرة على توجيه ضربات "دقيقة وسريعة". وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال سوه: "نحن قادرون على ضرب أي هدف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة"، مطالبا قواته بالحفاظ على وضع الاستعداد "القوي".
https://arabic.sputniknews.com/20220403/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تدين-تصريحات-لكوريا-الجنوبية-بشأن-قدرات-الجيش-1060785883.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية ترد على تصريحات شقيقة زعيم جارتها الشمالية وتدعوها للامتناع عن تصعيد التوترات
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ردت حكومة كوريا الجنوبية، على تصريحات كيم يو-جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون التي قالت إن "سيؤول قد تواجه تهديدا خطيرا بسبب التصريحات المتهورة التي أدلى بها وزير دفاعها".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية لي جونغ-جو، إن حكومة بلادها "تدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن تصعيد التوترات في المنطقة بأي حال"، وذلك حسب وكالة يونهاب
.
وأضافت لي، أن "الوزارة تحث بقوة كوريا الشمالية على العودة إلى طريق الحوار والتعاون بدلا من التوتر والمواجهة".
وكانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون شنت هجوما حادا على وزير دفاع كوريا الجنوبية
، أمس الأحد، إثر حديثه عن قدرات "الضربة الوقائية"، محذرة من أن "تهديدًا خطيرًا" قد يتعرض له الجنوب بسبب هذه التصريحات الخرقاء.
وقالت كيم يو-جونغ في بيان علني: "إن الرجل الأخرق الذي يشبه الحثالة، يجرؤ على ذكر "الضربة الوقائية " على إحدى الدول التي تمتلك أسلحة نووية، في تصريحاته الهوجاء التي لن تكون مفيدًة لكوريا الجنوبية أيضًا".
وجاء في البيان الذي صدر باللغة الإنجليزية وتم نقله عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "كوريا الجنوبية قد تواجه تهديدا خطيرا بسبب التصريحات المتهورة التي أدلى بها وزير دفاعها".
يأتي ذلك ردا على وزير دفاع كوريا الجنوبية، سوه ووك
، الذي صرح أن بلاده قادرة على توجيه ضربات "دقيقة وسريعة". وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية
، قال سوه: "نحن قادرون على ضرب أي هدف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة"، مطالبا قواته بالحفاظ على وضع الاستعداد "القوي".