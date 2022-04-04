https://arabic.sputniknews.com/20220404/كوريا-الجنوبية-تسلم-أمريكا-شحنة-مليونية-من-ذخيرة-اليورانيوم-المستهلك-1060825857.html
كوريا الجنوبية تسلم أمريكا شحنة مليونية من ذخيرة اليورانيوم المستهلك
كوريا الجنوبية تسلم أمريكا شحنة مليونية من ذخيرة اليورانيوم المستهلك
كشف عضو في الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن سيئول سلمت حوالي 1.1 مليون طلقة من الذخيرة إلى أمريكا، والتي ظلت مخزنة لديها منذ عقود لحساب الجيش... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T10:20+0000
2022-04-04T10:20+0000
2022-04-04T10:20+0000
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وأفاد كيم جين بيو بأن سلاح الجو في كوريا الجنوبية أرسل مؤخرا ذخيرة اليورانيوم المستنفد إلى القوة الجوية الأمريكية السابعة المتمركزة في بيونغتايك، على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول، لشحنها إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر بحلول منتصف شهر أبريل/ نيسان الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وبموجب اتفاق مع أمريكا منذ عام 1975، قامت كوريا الجنوبية بتخزين الذخيرة في مطار عسكري في سوون في جنوب سيئول، وهو اتفاق صاحبه مخاوف عامة بشأن مخاطره الإشعاعية المحتملة، وفقا للوكالة الكورية.وأشارت "يونهاب" إلى أنه من المعروف أن الذخيرة صنعت لتركيبها في طائرة "إيه-10" المضادة للدبابات.وأضافت أن شحنة اليورانيوم المستهلك شابتها مخاوف متزايدة من أن الأسلحة قد تؤثر على صحة الناس.ولفتت "يونهاب" إلى أن الذخيرة تم استخدامها في حرب الخليج عام 1991، وتسبب الإصابة بالسرطان وسرطان الدم وأمراض أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/وكالة-الطاقة-النووية-الأوكرانية-أوكرانيا-كانت-غنية-باليورانيوم-قبل-عام-2012-1059675110.html
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كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الجنوبية تسلم أمريكا شحنة مليونية من ذخيرة اليورانيوم المستهلك
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كشف عضو في الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن سيئول سلمت حوالي 1.1 مليون طلقة من الذخيرة إلى أمريكا، والتي ظلت مخزنة لديها منذ عقود لحساب الجيش الأمريكي.
وأفاد كيم جين بيو بأن سلاح الجو في كوريا الجنوبية أرسل مؤخرا ذخيرة اليورانيوم المستنفد إلى القوة الجوية الأمريكية السابعة المتمركزة في بيونغتايك، على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول، لشحنها إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر بحلول منتصف شهر أبريل/ نيسان الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الكورية
"يونهاب".
وبموجب اتفاق مع أمريكا منذ عام 1975، قامت كوريا الجنوبية بتخزين الذخيرة في مطار عسكري في سوون في جنوب سيئول، وهو اتفاق صاحبه مخاوف عامة بشأن مخاطره الإشعاعية المحتملة، وفقا للوكالة الكورية.
وأشارت "يونهاب" إلى أنه من المعروف أن الذخيرة صنعت لتركيبها في طائرة "إيه-10" المضادة للدبابات.
وأضافت أن شحنة اليورانيوم المستهلك شابتها مخاوف متزايدة من أن الأسلحة قد تؤثر على صحة الناس.
ولفتت "يونهاب" إلى أن الذخيرة تم استخدامها في حرب الخليج عام 1991، وتسبب الإصابة بالسرطان وسرطان الدم وأمراض أخرى.