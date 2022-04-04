https://arabic.sputniknews.com/20220404/كوريا-الشمالية-تهدد-باستخدام-أسلحة-نووية-ضد-جارتها-الجنوبية-1060846688.html
كوريا الشمالية تهدد باستخدام أسلحة نووية ضد جارتها الجنوبية
كوريا الشمالية تهدد باستخدام أسلحة نووية ضد جارتها الجنوبية
هددت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية التي تتمتع بنفوذ قوي، باستخدام أسلحة نووية ضد كوريا الجنوبية حال تعرض بلادها لهجوم استباقي. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T22:33+0000
2022-04-04T22:33+0000
2022-04-04T22:33+0000
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ونقلت رويترز عن كيم يو جونغ قولها إن كوريا الشمالية لا تريد الحرب، لكن إذا اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عسكرية أو قامت بضربة استباقية، فسيتعين على القوات النووية الشمالية الهجوم.وانتقدت المسؤولة البارزة في الحكومة والحزب الحاكم تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي الأخيرة بشأن هجوم استباقي على الشمال واصفة تلك التصريحات بأنها "خطأ كبيرا جدا".تأتي تهديدات كيم يو جونغ ردا على تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، التي قال فيها إن بلاده قادرة على توجيه ضربات "دقيقة وسريعة".وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال سوه: "نحن قادرون على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة"، مطالبا قواته بالحفاظ على وضع الاستعداد "الصلب".تصريحات الوزير الكوري جاءت خلال حضوره فعالية بمناسبة تعزيز القيادة الاستراتيجية الصاروخية للجيش في وونجو، على بعد 132 كيلومترًا شرقي العاصمة سيئول.وقال سوه: "في الوقت الحالي، يمتلك جيشنا أعدادًا كبيرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ التي تحسنت بشكل كبير من حيث المدى والدقة والقوة، ولديه القدرة على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية تهدد باستخدام أسلحة نووية ضد جارتها الجنوبية
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هددت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية التي تتمتع بنفوذ قوي، باستخدام أسلحة نووية ضد كوريا الجنوبية حال تعرض بلادها لهجوم استباقي.
ونقلت رويترز عن كيم يو جونغ قولها إن كوريا الشمالية لا تريد الحرب، لكن إذا اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عسكرية أو قامت بضربة استباقية، فسيتعين على القوات النووية الشمالية الهجوم.
وانتقدت المسؤولة البارزة في الحكومة والحزب الحاكم تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي الأخيرة بشأن هجوم استباقي على الشمال واصفة تلك التصريحات بأنها "خطأ كبيرا جدا".
تأتي تهديدات كيم يو جونغ ردا على تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، التي قال فيها إن بلاده قادرة على توجيه ضربات "دقيقة وسريعة".
وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية
، قال سوه: "نحن قادرون على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة"، مطالبا قواته بالحفاظ على وضع الاستعداد "الصلب".
تصريحات الوزير الكوري جاءت خلال حضوره فعالية بمناسبة تعزيز القيادة الاستراتيجية
الصاروخية للجيش في وونجو، على بعد 132 كيلومترًا شرقي العاصمة سيئول.
وقال سوه: "في الوقت الحالي، يمتلك جيشنا أعدادًا كبيرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ التي تحسنت بشكل كبير من حيث المدى والدقة والقوة، ولديه القدرة على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة".