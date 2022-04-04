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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/لافروف-الحملة-لتشويه-صورة-روسيا-في-بوتشا-شبيهة-بحملات-الخوذ-البيض-في-سوريا-1060845021.html
لافروف: الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا
لافروف: الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا، أن الاجتماع ناقش الوضع في أوكرانيا إضافة إلى الوضع في... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T18:23+0000
2022-04-04T18:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف: "ناقشنا الوضع الحالي و تطوره عبر السنين لتحويل أوكرانيا إلى كيان معاد لروسيا"، مؤكدا أن "الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا".وتابع "نحن نعلم من ينصح أوكرانيا بتمديد العنف على الأرض ونأمل أن يتمسك الوفد الأوكراني في المفاوضات بمصالح بلاده وشعبه وليس بمصالح دول أخرى".وأضاف "ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطابقت آراؤنا تماما في ملف فلسطين".وتابع لافروف عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا: ناقشنا ملفات اليمن وليبيا وسوريا.. واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا".
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أخبار أوكرانيا, روسيا

لافروف: الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا

18:23 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا، أن الاجتماع ناقش الوضع في أوكرانيا إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف: "ناقشنا الوضع الحالي و تطوره عبر السنين لتحويل أوكرانيا إلى كيان معاد لروسيا"، مؤكدا أن "الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا".
وتابع "نحن نعلم من ينصح أوكرانيا بتمديد العنف على الأرض ونأمل أن يتمسك الوفد الأوكراني في المفاوضات بمصالح بلاده وشعبه وليس بمصالح دول أخرى".
وأضاف "ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطابقت آراؤنا تماما في ملف فلسطين".
وتابع لافروف عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا: ناقشنا ملفات اليمن وليبيا وسوريا.. واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا".
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية16:03 GMT
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