https://arabic.sputniknews.com/20220404/لافروف-الحملة-لتشويه-صورة-روسيا-في-بوتشا-شبيهة-بحملات-الخوذ-البيض-في-سوريا-1060845021.html
لافروف: الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا
لافروف: الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا، أن الاجتماع ناقش الوضع في أوكرانيا إضافة إلى الوضع في... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T18:23+0000
2022-04-04T18:23+0000
2022-04-04T18:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف: "ناقشنا الوضع الحالي و تطوره عبر السنين لتحويل أوكرانيا إلى كيان معاد لروسيا"، مؤكدا أن "الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا".وتابع "نحن نعلم من ينصح أوكرانيا بتمديد العنف على الأرض ونأمل أن يتمسك الوفد الأوكراني في المفاوضات بمصالح بلاده وشعبه وليس بمصالح دول أخرى".وأضاف "ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطابقت آراؤنا تماما في ملف فلسطين".وتابع لافروف عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا: ناقشنا ملفات اليمن وليبيا وسوريا.. واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
لافروف: الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا، أن الاجتماع ناقش الوضع في أوكرانيا إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف: "ناقشنا الوضع الحالي و تطوره عبر السنين لتحويل أوكرانيا إلى كيان معاد لروسيا"، مؤكدا أن "الحملة لتشويه صورة روسيا
في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا".
وتابع "نحن نعلم من ينصح أوكرانيا بتمديد العنف على الأرض
ونأمل أن يتمسك الوفد الأوكراني في المفاوضات بمصالح بلاده وشعبه وليس بمصالح دول أخرى".
وأضاف "ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطابقت آراؤنا تماما في ملف فلسطين".
وتابع لافروف عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا: ناقشنا ملفات اليمن وليبيا وسوريا.. واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا".