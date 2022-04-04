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https://arabic.sputniknews.com/20220404/لافروف-يعلن-نيته-زيارة-الجزائر-قريبا-1060840706.html
لافروف يعلن نيته زيارة الجزائر قريبا
لافروف يعلن نيته زيارة الجزائر قريبا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه يعتزم زيارة الجزائر قريبا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T15:47+0000
2022-04-04T15:50+0000
روسيا
الجزائر
سيرغي لافروف
رمطان لعمامرة
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وقال لافروف مفتتحا لقائه مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة: "أتوقع أن أقوم بزيارة ثانية الى الجزائر قريبًا"، وأضاف مازحا: "وسأصر على أن تستقبلوني". ونحن نقول: "أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبداً"، لكني سأقولها وفقاً لمنطقكم "كلما كان أسرع كلما كان ذلك أفضل".بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عضو مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، بشأن أوكرانيا، قضايا التعاون الثنائي.يذكر أن لعمامرة قدم إلى موسكو ضمن وفد مجموعة اتصال جامعة الدول العربية حول أوكرانيا، الذي وصل موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يناقش-مع-وزير-خارجية-الجزائر-قضايا-التعاون-الثنائي---1060827523.html
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روسيا, الجزائر, سيرغي لافروف, رمطان لعمامرة

لافروف يعلن نيته زيارة الجزائر قريبا

15:47 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 04.04.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه يعتزم زيارة الجزائر قريبا.
وقال لافروف مفتتحا لقائه مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة: "أتوقع أن أقوم بزيارة ثانية الى الجزائر قريبًا"، وأضاف مازحا: "وسأصر على أن تستقبلوني". ونحن نقول: "أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبداً"، لكني سأقولها وفقاً لمنطقكم "كلما كان أسرع كلما كان ذلك أفضل".
بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عضو مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، بشأن أوكرانيا، قضايا التعاون الثنائي.
يذكر أن لعمامرة قدم إلى موسكو ضمن وفد مجموعة اتصال جامعة الدول العربية حول أوكرانيا، الذي وصل موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
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سكرتير مجلس الأمن الروسي يناقش مع وزير خارجية الجزائر قضايا التعاون الثنائي
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