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https://arabic.sputniknews.com/20220404/لجنة-برلمانية-روسية-تدعو-برلمانات-الدول-للتحقيق-بشأن-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-على-أراضيها-1060821108.html
لجنة برلمانية روسية تدعو برلمانات الدول للتحقيق بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية على أراضيها
لجنة برلمانية روسية تدعو برلمانات الدول للتحقيق بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية على أراضيها
كشف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي والسيناتور، قسطنطين كوساتشيف، أن لجنة التحقيق البرلمانية في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية قد تطالب من المجالس... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T08:15+0000
2022-04-04T08:15+0000
روسيا
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وقال كوساتشيف بهذا الصدد: "نشاط الولايات المتحدة في المختبرات البيولوجية ليس في أوكرانيا فحسب، فوفقًا للتقديرات هناك ما بين 30 إلى 36 دولة تتواجد فيها هذه المختبرات".وأضاف السيناتور الروسي قائلا: " لكل دولة برلمانها الوطني الخاص بها ومن الواضح أن كل دولة معرضة لخطر عواقب الأنشطة ذات الصلة".وتابع قائلا "المعامل البيولوجية موجودة بالفعل على أراضيها ودعوتنا كبرلمانيين إلى زملائنا في البرلمانات الوطنية لهذه البلدان، وربما إلى المجالس البرلمانية الدولية، حتى يفكروا أيضًا في التهديدات التي تأتي من عنوانهم ".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قدمت إفادة تمهيدية تكشف أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لتشغيل المعامل البيولوجية في أوكرانيا التي كانت جزءا من البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.
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لجنة برلمانية روسية تدعو برلمانات الدول للتحقيق بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية على أراضيها

08:15 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية "أوريو أل سيريو"، إيطاليا 20 أبريل 2020
متخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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كشف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي والسيناتور، قسطنطين كوساتشيف، أن لجنة التحقيق البرلمانية في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية قد تطالب من المجالس والبرلمانات في الدول الأخرى التي تجري فيها واشنطن أبحاثًا بتحقيقات بشأن التهديدات التي تشكلها هذه المختبرات.
وقال كوساتشيف بهذا الصدد: "نشاط الولايات المتحدة في المختبرات البيولوجية ليس في أوكرانيا فحسب، فوفقًا للتقديرات هناك ما بين 30 إلى 36 دولة تتواجد فيها هذه المختبرات".
وأضاف السيناتور الروسي قائلا: " لكل دولة برلمانها الوطني الخاص بها ومن الواضح أن كل دولة معرضة لخطر عواقب الأنشطة ذات الصلة".
وتابع قائلا "المعامل البيولوجية موجودة بالفعل على أراضيها ودعوتنا كبرلمانيين إلى زملائنا في البرلمانات الوطنية لهذه البلدان، وربما إلى المجالس البرلمانية الدولية، حتى يفكروا أيضًا في التهديدات التي تأتي من عنوانهم ".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قدمت إفادة تمهيدية تكشف أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لتشغيل المعامل البيولوجية في أوكرانيا التي كانت جزءا من البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.
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