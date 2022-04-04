https://arabic.sputniknews.com/20220404/ماجد-عبد-الله-ينتقد-زيادة-أعداد-اللاعبين-الأجانب-في-الدوري-السعودي-1060842076.html
ماجد عبد الله ينتقد زيادة أعداد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي
ماجد عبد الله ينتقد زيادة أعداد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي
انتقد ماجد عبد الله، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، زيادة أعداد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر سلبا على المنتخب الوطني. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T16:11+0000
2022-04-04T16:11+0000
2022-04-04T16:11+0000
رياضة
مباريات الدوري السعودي
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جاء ذلك وفقا لتقرير نشره موقع "غول"، اليوم الاثنين، أشار فيه إلى أن عبد الله دعا إلى وضع حد أقصى لعدد اللاعبين الأجانب في كل فريق بحيث لا يزيد على 4 لاعبين، مشيرا إلى أن هذا الشرط يتوافق مع ضوابط دوري أبطال آسيا التي لا تسمح لأي فريق بامتلاك عدد من اللاعبين الأجانب يتجاوز هذا الرقم.وتابع: "لكن بعض الأندية السعودية تمتلك 7 لاعبين أجانب"، مضيفا: "يجب أن يتم تخفيض هذا العدد لمصلحة المنتخب السعودي أيضا".وقال نجم المنتخب السعودي السابق إنه يجب أن يكون هناك توجيهات مشددة للاعبي المنتخب باللعب لأنديتهم بنفس المستوى الذي يؤدونه مع المنتخب الوطني حتى يحافظوا على مكانتهم في صفوفه.وعن وضع نادي النصر، قال نجم الفريق السابق: "إذا لم يكن هناك أدوات داخل الملعب فلا يمكن تحقيق أي إنجاز".وتابع: "انتقاداتي موجهة للأشخاص وليس لنادي النصر"، مضيفا: "لست ضد أي إدارة للنادي".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مباريات الدوري السعودي
ماجد عبد الله ينتقد زيادة أعداد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي
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انتقد ماجد عبد الله، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، زيادة أعداد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر سلبا على المنتخب الوطني.
جاء ذلك وفقا لتقرير نشره موقع "غول"، اليوم الاثنين، أشار فيه إلى أن عبد الله دعا إلى وضع حد أقصى لعدد اللاعبين الأجانب في كل فريق بحيث لا يزيد على 4 لاعبين، مشيرا إلى أن هذا الشرط يتوافق مع ضوابط دوري أبطال آسيا التي لا تسمح لأي فريق بامتلاك عدد من اللاعبين الأجانب يتجاوز هذا الرقم.
وتابع: "لكن بعض الأندية السعودية تمتلك 7 لاعبين أجانب"، مضيفا: "يجب أن يتم تخفيض هذا العدد لمصلحة المنتخب السعودي أيضا".
وقال نجم المنتخب السعودي السابق إنه يجب أن يكون هناك توجيهات مشددة للاعبي المنتخب باللعب لأنديتهم بنفس المستوى الذي يؤدونه مع المنتخب الوطني حتى يحافظوا على مكانتهم في صفوفه.
وعن وضع نادي النصر، قال نجم الفريق السابق: "إذا لم يكن هناك أدوات داخل الملعب فلا يمكن تحقيق أي إنجاز".
وتابع: "انتقاداتي موجهة للأشخاص وليس لنادي النصر"، مضيفا: "لست ضد أي إدارة للنادي".