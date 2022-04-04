https://arabic.sputniknews.com/20220404/ما-هي-أفضل-وأسوأ-الأوقات-لممارسة-الرياضة-في-رمضان-1060838133.html

ما هي أفضل وأسوأ الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان؟

ما هي أفضل وأسوأ الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان؟

تساهم ممارسة الرياضة في امتلاك الإنسان لصحة بدنية جيدة والحفاظ على وزن مثالي ولذلك فإنه لا يجب التوقف عن ممارستها خلال شهر رمضان. 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T15:07+0000

2022-04-04T15:07+0000

2022-04-04T15:07+0000

منوعات

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104548/96/1045489694_0:5:3161:1783_1920x0_80_0_0_f59363e70c468c53af1aaa42c547701b.jpg

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، تقريرا نشرته اليوم الاثنين، قالت إنه يتضمن توصيات إحدى كليات التربية الرياضية في مصر، التي توضح أفضل الأوقات لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.تقول أمل عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، إن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان تزيد من كفاءة الأجهزة الحيوية للجسم ولياقته البدنية إضافة إلى دورها في الوقاية من الأمراض المختلفة.وتساعد ممارسة الرياضة في زيادة قدرة الجسم على التخلص من الدهون بفضل انخفاض مستويات السكر في الدم، بحسب عبد الله، التي أوضحت أن أفضل وقت يمكن فيها ممارسة التمارين الرياضية يكون قبل أذان المغرب بنحو ساعة.كما يمكن ممارسة الرياضة قبل موعد السحور، مضيفا: "فإذا لم يكن ذلك ممكنا يمكن ممارسة الرياضة بعد مرور من ساعتين إلى 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار".ولفتت إلى أن ممارسة الرياضة في منتصف النهار يعد من أسوأ الأوقات التي يمكن ممارسة الرياضة فيها، مشيرة إلى أن هذا الوقت يؤدي إلى نفاد طاقة الجسم بينما يكون موعد الإفطار بعد وقت طويل.لكنها أوضحت أنه إذا لم يكن هناك وقت آخر متاح على مدار اليوم سوى منتصف النهار فإنه يمكن ممارسة الرياضة فيه لكن لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة وتكون فيها الرياضة عبارة عن بعض التمارين الخفيفة.وينصح الخبراء بأهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان لأنها تساهم في الاستفادة من مميزات الصيام رغم تغير مواعيد الوجبات ونظام النوم المعتاد.وأورد التقرير أبرز فوائد ممارسة الرياضة في شهر رمضان ومنها:

https://arabic.sputniknews.com/20220403/لشهر-صحي-8-أخطاء-يجب-تجنبها-في-رمضان-1060795801.html

https://arabic.sputniknews.com/20210401/أطعمة-يحذر-منها-وأخرى-يجب-تناولها-في-رمضان-نصائح-هامة-جدا-للصائمين-1048543275.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات, الصحة