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ما هي أفضل وأسوأ الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان؟
ما هي أفضل وأسوأ الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان؟
تساهم ممارسة الرياضة في امتلاك الإنسان لصحة بدنية جيدة والحفاظ على وزن مثالي ولذلك فإنه لا يجب التوقف عن ممارستها خلال شهر رمضان. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T15:07+0000
2022-04-04T15:07+0000
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ونشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، تقريرا نشرته اليوم الاثنين، قالت إنه يتضمن توصيات إحدى كليات التربية الرياضية في مصر، التي توضح أفضل الأوقات لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.تقول أمل عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، إن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان تزيد من كفاءة الأجهزة الحيوية للجسم ولياقته البدنية إضافة إلى دورها في الوقاية من الأمراض المختلفة.وتساعد ممارسة الرياضة في زيادة قدرة الجسم على التخلص من الدهون بفضل انخفاض مستويات السكر في الدم، بحسب عبد الله، التي أوضحت أن أفضل وقت يمكن فيها ممارسة التمارين الرياضية يكون قبل أذان المغرب بنحو ساعة.كما يمكن ممارسة الرياضة قبل موعد السحور، مضيفا: "فإذا لم يكن ذلك ممكنا يمكن ممارسة الرياضة بعد مرور من ساعتين إلى 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار".ولفتت إلى أن ممارسة الرياضة في منتصف النهار يعد من أسوأ الأوقات التي يمكن ممارسة الرياضة فيها، مشيرة إلى أن هذا الوقت يؤدي إلى نفاد طاقة الجسم بينما يكون موعد الإفطار بعد وقت طويل.لكنها أوضحت أنه إذا لم يكن هناك وقت آخر متاح على مدار اليوم سوى منتصف النهار فإنه يمكن ممارسة الرياضة فيه لكن لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة وتكون فيها الرياضة عبارة عن بعض التمارين الخفيفة.وينصح الخبراء بأهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان لأنها تساهم في الاستفادة من مميزات الصيام رغم تغير مواعيد الوجبات ونظام النوم المعتاد.وأورد التقرير أبرز فوائد ممارسة الرياضة في شهر رمضان ومنها:
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منوعات, الصحة

ما هي أفضل وأسوأ الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان؟

15:07 GMT 04.04.2022
© REUTERS / Manaure Quinteroممارسة الرياضة في البيت، خلال العزل الصحي بسبب كورونا، لاعب الكاراتيه الفنزويلي ريكاردو بيريز، فنزويلا مايو 2020
ممارسة الرياضة في البيت، خلال العزل الصحي بسبب كورونا، لاعب الكاراتيه الفنزويلي ريكاردو بيريز، فنزويلا مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Manaure Quintero
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تساهم ممارسة الرياضة في امتلاك الإنسان لصحة بدنية جيدة والحفاظ على وزن مثالي ولذلك فإنه لا يجب التوقف عن ممارستها خلال شهر رمضان.
ونشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، تقريرا نشرته اليوم الاثنين، قالت إنه يتضمن توصيات إحدى كليات التربية الرياضية في مصر، التي توضح أفضل الأوقات لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.
تقول أمل عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، إن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان تزيد من كفاءة الأجهزة الحيوية للجسم ولياقته البدنية إضافة إلى دورها في الوقاية من الأمراض المختلفة.
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وتساعد ممارسة الرياضة في زيادة قدرة الجسم على التخلص من الدهون بفضل انخفاض مستويات السكر في الدم، بحسب عبد الله، التي أوضحت أن أفضل وقت يمكن فيها ممارسة التمارين الرياضية يكون قبل أذان المغرب بنحو ساعة.
كما يمكن ممارسة الرياضة قبل موعد السحور، مضيفا: "فإذا لم يكن ذلك ممكنا يمكن ممارسة الرياضة بعد مرور من ساعتين إلى 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار".
ولفتت إلى أن ممارسة الرياضة في منتصف النهار يعد من أسوأ الأوقات التي يمكن ممارسة الرياضة فيها، مشيرة إلى أن هذا الوقت يؤدي إلى نفاد طاقة الجسم بينما يكون موعد الإفطار بعد وقت طويل.
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لكنها أوضحت أنه إذا لم يكن هناك وقت آخر متاح على مدار اليوم سوى منتصف النهار فإنه يمكن ممارسة الرياضة فيه لكن لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة وتكون فيها الرياضة عبارة عن بعض التمارين الخفيفة.
وينصح الخبراء بأهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان لأنها تساهم في الاستفادة من مميزات الصيام رغم تغير مواعيد الوجبات ونظام النوم المعتاد.

وأورد التقرير أبرز فوائد ممارسة الرياضة في شهر رمضان ومنها:

تقوية الجهاز المناعي.
تقوية عضلة القلب والرئتين.
القضاء على الخمول.
موازنة مكونات الجسم.
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