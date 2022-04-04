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https://arabic.sputniknews.com/20220404/مباحثات-ليبية-تونسية-لتعزيز-سبل-التعاون-الاقتصادي-1060818039.html
مباحثات ليبية تونسية لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي
مباحثات ليبية تونسية لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي
بحث محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T07:04+0000
2022-04-04T07:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تونس اليوم
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وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية في بيان على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أن اللقاء شهد طرح ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الجارين.كما ناقش المسؤولان طرق تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والأجنبي.وشدد الحويج على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والعمل على إيجاد قنوات تواصل مباشرة لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.كما توافق الجانبان على وضع بطاقات خاصة لرجال الأعمال حتى يتم معاملتهم معاملة خاصة وكذلك دراسة سبل حماية أموال الليبيين في تونس و إجراء مصالحات عادلة للأموال المصادرة من الليبيين ما بعد أحداث الثورة.
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم

مباحثات ليبية تونسية لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي

07:04 GMT 04.04.2022
© Photo / الرئاسة التونسيةالرئيس التونسي، قيس سعيد، يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في تونس، 29 مايو/ أيار 2021
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في تونس، 29 مايو/ أيار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Photo / الرئاسة التونسية
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بحث محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية في بيان على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أن اللقاء شهد طرح ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الجارين.
كما ناقش المسؤولان طرق تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والأجنبي.
وشدد الحويج على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والعمل على إيجاد قنوات تواصل مباشرة لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.
كما توافق الجانبان على وضع بطاقات خاصة لرجال الأعمال حتى يتم معاملتهم معاملة خاصة وكذلك دراسة سبل حماية أموال الليبيين في تونس و إجراء مصالحات عادلة للأموال المصادرة من الليبيين ما بعد أحداث الثورة.
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