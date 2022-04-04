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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220404/متحدث-المفوضية-الأوروبية-روسيا-ترتكب-جرائم-حرب-في-بوتشا-وغيرها-من-المناطق-الأوكرانية-1060826275.html
متحدث المفوضية الأوروبية: روسيا ترتكب جرائم حرب في بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية
متحدث المفوضية الأوروبية: روسيا ترتكب جرائم حرب في بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية
قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن القوات الروسية ترتكب ما وصفه بجرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، خاصة في بوتشا، شمالي... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T10:52+0000
2022-04-04T10:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال متحدث المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في إحاطة، "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الأعمال الوحشية ضد المدنيين في أوكرانيا من قبل القوات العسكرية الروسية في بوتشا وغيرها من المناطق المحررة"، متهما موسكو بـ "استهداف المدنيين وانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب"، حد وصفه.وتابع أن "القوات الروسية مسؤولة عن الانتهاكات في أوكرانيا، وستتم محاسبة جميع المسؤولين بما فيهم القادة".ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، الوضع حول بوتشا الأوكرانية بهجوم وهمي آخر.وقال لافروف خلال لقائه بنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، بعد مغادرة العسكريين الروس وفق الخطط".وبحسب قوله، "تمت إقامة تمثيل درامي بعد أيام قليلة، ونشره ممثلو أوكرانيا ورعاتهم الغربيون عبر جميع القنوات والشبكات الاجتماعية".وأضاف لافروف: "مع الأسف الشديد، فإن محاولات تسييس القضايا الإنسانية وحتى التكهن بها لا تتوقف".وتابع لافروف: "لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول هذه القضية بالذات لأننا نعتبر هذه الاستفزازات تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/لافروف-حادثة-بوتشا-الأوكرانية-هي-تلفيق-وتزييف-لإدانة-القوات-الروسية-1060825627.html
https://arabic.sputniknews.com/20220404/الخارجية-الروسية-بريطانيا-لم-توافق-على-عقد-اجتماع-خاص-في-مجلس-الأمن-لبحث-الوضع-في-بوتشا-الأوكرانية-1060823042.html
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روسيا

متحدث المفوضية الأوروبية: روسيا ترتكب جرائم حرب في بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية

10:52 GMT 04.04.2022
© REUTERS / YVES HERMANمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن القوات الروسية ترتكب ما وصفه بجرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، خاصة في بوتشا، شمالي كييف، في وقت تنفي موسكو تلك الاتهامات.
وقال متحدث المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في إحاطة، "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الأعمال الوحشية ضد المدنيين في أوكرانيا من قبل القوات العسكرية الروسية في بوتشا وغيرها من المناطق المحررة"، متهما موسكو بـ "استهداف المدنيين وانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب"، حد وصفه.
وتابع أن "القوات الروسية مسؤولة عن الانتهاكات في أوكرانيا، وستتم محاسبة جميع المسؤولين بما فيهم القادة".
اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في موسكو، روسيا 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
لافروف: حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي استفزاز ومحاولة تلفيق وتزييف لإدانة القوات الروسية
10:02 GMT
ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، الوضع حول بوتشا الأوكرانية بهجوم وهمي آخر.

وقال لافروف خلال لقائه بنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، بعد مغادرة العسكريين الروس وفق الخطط".

وبحسب قوله، "تمت إقامة تمثيل درامي بعد أيام قليلة، ونشره ممثلو أوكرانيا ورعاتهم الغربيون عبر جميع القنوات والشبكات الاجتماعية".

وأضاف لافروف: "مع الأسف الشديد، فإن محاولات تسييس القضايا الإنسانية وحتى التكهن بها لا تتوقف".

وتابع لافروف: "لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول هذه القضية بالذات لأننا نعتبر هذه الاستفزازات تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
الخارجية الروسية: بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في بوتشا الأوكرانية
09:01 GMT
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