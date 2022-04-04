https://arabic.sputniknews.com/20220404/متحدث-المفوضية-الأوروبية-روسيا-ترتكب-جرائم-حرب-في-بوتشا-وغيرها-من-المناطق-الأوكرانية-1060826275.html

متحدث المفوضية الأوروبية: روسيا ترتكب جرائم حرب في بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية

متحدث المفوضية الأوروبية: روسيا ترتكب جرائم حرب في بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن القوات الروسية ترتكب ما وصفه بجرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، خاصة في بوتشا، شمالي... 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T10:52+0000

2022-04-04T10:52+0000

2022-04-04T10:52+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وقال متحدث المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في إحاطة، "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الأعمال الوحشية ضد المدنيين في أوكرانيا من قبل القوات العسكرية الروسية في بوتشا وغيرها من المناطق المحررة"، متهما موسكو بـ "استهداف المدنيين وانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب"، حد وصفه.وتابع أن "القوات الروسية مسؤولة عن الانتهاكات في أوكرانيا، وستتم محاسبة جميع المسؤولين بما فيهم القادة".ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، الوضع حول بوتشا الأوكرانية بهجوم وهمي آخر.وقال لافروف خلال لقائه بنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، بعد مغادرة العسكريين الروس وفق الخطط".وبحسب قوله، "تمت إقامة تمثيل درامي بعد أيام قليلة، ونشره ممثلو أوكرانيا ورعاتهم الغربيون عبر جميع القنوات والشبكات الاجتماعية".وأضاف لافروف: "مع الأسف الشديد، فإن محاولات تسييس القضايا الإنسانية وحتى التكهن بها لا تتوقف".وتابع لافروف: "لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول هذه القضية بالذات لأننا نعتبر هذه الاستفزازات تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين".

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https://arabic.sputniknews.com/20220404/الخارجية-الروسية-بريطانيا-لم-توافق-على-عقد-اجتماع-خاص-في-مجلس-الأمن-لبحث-الوضع-في-بوتشا-الأوكرانية-1060823042.html

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