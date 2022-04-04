https://arabic.sputniknews.com/20220404/مجلس-الأمن-يرحب-بالهدنة-في-اليمن-ويحث-على-اغتنامها-لإحراز-تقدم-نحو-وقف-إطلاق-النار-1060846801.html
مجلس الأمن يرحب بالهدنة في اليمن ويحث على اغتنامها لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار
مجلس الأمن يرحب بالهدنة في اليمن ويحث على اغتنامها لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار
رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، هدنة لمدة شهرين، داعين إلى اغتنامها في... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T22:51+0000
2022-04-04T22:51+0000
2022-04-04T22:51+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أعضاء مجلس الأمن، في بيان، حسب موقع الأمم المتحدة، إن "الهدنة فرصة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي".وحث الأعضاء على "بناء الثقة من خلال إجراءات مثل إعادة فتح طريق تعز، على سبيل المثال لا الحصر، والتدفق المنتظم لشحنات الوقود والبضائع والرحلات الجوية، وفقا للهدنة المتفق عليها"، وأكدوا "دعمهم الكامل للجهود المتعلقة بالمشاورات السياسية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة".وجدد أعضاء المجلس "التأكيد على الضرورة الملحة لعملية شاملة بقيادة يمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشددين على "أهمية مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل، بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في القرار 2624".ورحب الأعضاء بـ "مبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار اليمني-اليمني، التي انطلقت الأسبوع الماضي، دعماً لجهود الأمم المتحدة"، معربين عن "قلقهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وشددوا على الحاجة الملحة لتمويل الاستجابة الإنسانية".ويوم الجمعة الماضي، أعلن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، "استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, العالم العربي
مجلس الأمن يرحب بالهدنة في اليمن ويحث على اغتنامها لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار
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رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، هدنة لمدة شهرين، داعين إلى اغتنامها في أحراز تقدم نحو وقف لإطلاق النار وتسوية سياسية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال أعضاء مجلس الأمن، في بيان، حسب موقع الأمم المتحدة، إن "الهدنة فرصة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي".
ودعا أعضاء المجلس إلى "اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة".
وحث الأعضاء على "بناء الثقة من خلال إجراءات مثل إعادة فتح طريق تعز، على سبيل المثال لا الحصر، والتدفق المنتظم لشحنات الوقود والبضائع والرحلات الجوية، وفقا للهدنة المتفق عليها"، وأكدوا "دعمهم الكامل للجهود المتعلقة بالمشاورات السياسية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة".
وجدد أعضاء المجلس "التأكيد على الضرورة الملحة لعملية شاملة بقيادة يمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشددين على "أهمية مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل، بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في القرار 2624".
ورحب الأعضاء بـ "مبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار اليمني-اليمني، التي انطلقت الأسبوع الماضي، دعماً لجهود الأمم المتحدة"، معربين عن "قلقهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وشددوا على الحاجة الملحة لتمويل الاستجابة الإنسانية".
ويوم الجمعة الماضي، أعلن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، "استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين".