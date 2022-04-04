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https://arabic.sputniknews.com/20220404/مدير-مصرف-ألماني-يكشف-عن-مخاطر-حظر-النفط-والغاز-الروسي-على-الاقتصاد-1060829484.html
مدير مصرف ألماني يكشف عن مخاطر حظر النفط والغاز الروسي على الاقتصاد
مدير مصرف ألماني يكشف عن مخاطر حظر النفط والغاز الروسي على الاقتصاد
كشف المدير التنفيذي لبنك "دويتشه" الألماني، كريستيان سوينغ، أن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الركود في حال تم الحظر الكامل لواردات النفط والغاز من روسيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:56+0000
2022-04-04T11:56+0000
العالم
اقتصاد
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وجاءت تصريحات سوينغ خلال مؤتمره الصحفي نقلتها وكالة "رويترز" قال خلالها إن "بنوك البلاد تتوقع تباطؤا إلى نحو اثنين بالمئة بنهاية العام الجاري، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على موسكو".وأضاف سوينغ قائلا "الوضع سيصبح أسوأ إذا توقفت واردات أو إمدادات النفط والغاز الطبيعي الروسي وفي هذه الحالة سيكون الركود الكبير في ألمانيا حتميا". كما أوضح سوينغ أن في حال دخول الاقتصاد في عصر الركود فإجراءات دعم الدولة للشركات ستصبح حادة، دعيا البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة ارتفاع الأسعار.
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العالم, اقتصاد

مدير مصرف ألماني يكشف عن مخاطر حظر النفط والغاز الروسي على الاقتصاد

11:56 GMT 04.04.2022
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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كشف المدير التنفيذي لبنك "دويتشه" الألماني، كريستيان سوينغ، أن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الركود في حال تم الحظر الكامل لواردات النفط والغاز من روسيا.
وجاءت تصريحات سوينغ خلال مؤتمره الصحفي نقلتها وكالة "رويترز" قال خلالها إن "بنوك البلاد تتوقع تباطؤا إلى نحو اثنين بالمئة بنهاية العام الجاري، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على موسكو".
وأضاف سوينغ قائلا "الوضع سيصبح أسوأ إذا توقفت واردات أو إمدادات النفط والغاز الطبيعي الروسي وفي هذه الحالة سيكون الركود الكبير في ألمانيا حتميا".
كما أوضح سوينغ أن في حال دخول الاقتصاد في عصر الركود فإجراءات دعم الدولة للشركات ستصبح حادة، دعيا البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة ارتفاع الأسعار.
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