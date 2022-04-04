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https://arabic.sputniknews.com/20220404/مدير-وكالة-الفضاء-الروسية-للناتو-نحن-نراقبكم-خذوا-ذلك-بعين-الاعتبار-1060817361.html
مدير وكالة الفضاء الروسية للناتو: نحن نراقبكم خذوا ذلك بعين الاعتبار
مدير وكالة الفضاء الروسية للناتو: نحن نراقبكم خذوا ذلك بعين الاعتبار
وجه المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، رسالة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوم تأسيسه محذرا أن روسيا تراقبهم باستمرار من... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T06:33+0000
2022-04-04T06:33+0000
روسيا
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ونشر روغوزين رسالته مرفقة بصورة من الفضاء التقطها القمر الصناعي الروسي "ريسورس" على صفحته على منصة تلغرام قال فيها: "أود التعبير عن إعجابي بمكتب حلف الناتو في بروكسل وتوجيه هذا الإعجاب إلى معارفي القدامى بالعمل وخاصة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ".وأضاف روغوزين قائلا: "يا رفاق، نحن نراقبكم ضعوا ذلك في الاعتبار". وأشار روغوزين إلى أنه في 4 أبريل 1949، وقع ممثلو اثني عشر دولة - بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وأيسلندا وإيطاليا وكندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على معاهدة شمال الأطلسي.وخلص روغوزين بالقول: "هكذا ولد الناتو - التهديد الرئيسي للعالم بأسره بعد الحرب العالمية الثانية".
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مدير وكالة الفضاء الروسية للناتو: نحن نراقبكم خذوا ذلك بعين الاعتبار

06:33 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصوردميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية للتصنيع العسكري، يطلق النار من بندقية قربينة "سايغا" (KSZ 223) ضمن مراسم افتتاح بطولة إطلاق النار من بندقية قربينة في حديقة "ياتريوت"، روسيا
دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية للتصنيع العسكري، يطلق النار من بندقية قربينة سايغا (KSZ 223) ضمن مراسم افتتاح بطولة إطلاق النار من بندقية قربينة في حديقة ياتريوت، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
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وجه المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، رسالة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوم تأسيسه محذرا أن روسيا تراقبهم باستمرار من الفضاء.
ونشر روغوزين رسالته مرفقة بصورة من الفضاء التقطها القمر الصناعي الروسي "ريسورس" على صفحته على منصة تلغرام قال فيها: "أود التعبير عن إعجابي بمكتب حلف الناتو في بروكسل وتوجيه هذا الإعجاب إلى معارفي القدامى بالعمل وخاصة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ".
وأضاف روغوزين قائلا: "يا رفاق، نحن نراقبكم ضعوا ذلك في الاعتبار".
وأشار روغوزين إلى أنه في 4 أبريل 1949، وقع ممثلو اثني عشر دولة - بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وأيسلندا وإيطاليا وكندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على معاهدة شمال الأطلسي.
وخلص روغوزين بالقول: "هكذا ولد الناتو - التهديد الرئيسي للعالم بأسره بعد الحرب العالمية الثانية".
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