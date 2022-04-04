https://arabic.sputniknews.com/20220404/مشروع-قرار-يسمح-للأجانب-المؤهلين-تأهيلا-عاليا-الحصول-على-تصريح-إقامة-في-روسيا-1060835761.html
مشروع قرار يسمح للأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا الحصول على تصريح إقامة في روسيا
مشروع قرار يسمح للأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا الحصول على تصريح إقامة في روسيا
قدمت الحكومة الروسية إلى مجلس "الدوما" مشروع قانون يمنح الحق للمختصين المؤهلين تأهيلا عاليا من بين الأجانب، وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعملون في روسيا، للحصول... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:21+0000
2022-04-04T14:21+0000
2022-04-04T14:21+0000
روسيا
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وتم نشر المشروع في قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الدوما.وجاء في نص المشروع: "يقترح مشروع القانون منح الحق في إصدار تصريح إقامة إلى أجل غير مسمى للأخصائي المؤهل تأهيلا عاليا وأفراد عائلته في حالة عمله في أراضي الروسية".ويشمل مشروع القانون الأجانب الذين يعملون في روسيا كمتخصصين مؤهلين تأهيلا عاليا لمدة عامين على الأقل، وإذا قام صاحب العمل بإجراء جميع الحسابات الضريبية اللازمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-أوكرانيا-غدا-الأربعاء-1060311056.html
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روسيا
مشروع قرار يسمح للأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا الحصول على تصريح إقامة في روسيا
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قدمت الحكومة الروسية إلى مجلس "الدوما" مشروع قانون يمنح الحق للمختصين المؤهلين تأهيلا عاليا من بين الأجانب، وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعملون في روسيا، للحصول على تصريح إقامة إلى أجل غير مسمى.
وتم نشر المشروع في قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الدوما.
وجاء في نص المشروع: "يقترح مشروع القانون منح الحق في إصدار تصريح إقامة إلى أجل غير مسمى للأخصائي المؤهل تأهيلا عاليا وأفراد عائلته في حالة عمله في أراضي الروسية".
ويشمل مشروع القانون الأجانب الذين يعملون في روسيا كمتخصصين مؤهلين تأهيلا عاليا لمدة عامين على الأقل، وإذا قام صاحب العمل بإجراء جميع الحسابات الضريبية اللازمة.