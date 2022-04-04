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https://arabic.sputniknews.com/20220404/مصدر-أمني-لـسبوتنيك-إصابة-8-جنود-وضباط-من-الجيش-العراقي-في-هجوم-انتحاري-بالموصل----1060831641.html
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": إصابة 8 جنود وضباط من الجيش العراقي في هجوم انتحاري بالموصل
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": إصابة 8 جنود وضباط من الجيش العراقي في هجوم انتحاري بالموصل
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بإصابة عدد من الجنود والضباط في الجيش العراقي بجروح في تفجير انتحاري جنوبي مدينة الموصل في شمال البلاد . 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:38+0000
2022-04-04T12:38+0000
العالم العربي
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "6 جنود من الجيش وضابطان أحدهما برتبة مقدم والأخر برتبة ملازم أول أصيبوا بجروح في تفجير انتحاري استهدفهم خلال عملية تفتيش في منطقة جبال نويكيط في جنوب الموصل".وأضاف المصدر أن، "هذه المعلومات أولية وأن عدد المصابين قد يزداد".وتابع: "من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لتحركات عناصر العصابات الإرهابية، ألقت قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) في قضاء (طوزخورماتو) ناحية (ينكجه) بمحافظة صلاح الدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/إصابة-جنديين-بالجيش-العراقي-في-تفجير-شمالي-البلاد-1060597102.html
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العالم العربي

مصدر أمني لـ"سبوتنيك": إصابة 8 جنود وضباط من الجيش العراقي في هجوم انتحاري بالموصل

12:38 GMT 04.04.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بإصابة عدد من الجنود والضباط في الجيش العراقي بجروح في تفجير انتحاري جنوبي مدينة الموصل في شمال البلاد .
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "6 جنود من الجيش وضابطان أحدهما برتبة مقدم والأخر برتبة ملازم أول أصيبوا بجروح في تفجير انتحاري استهدفهم خلال عملية تفتيش في منطقة جبال نويكيط في جنوب الموصل".
وأضاف المصدر أن، "هذه المعلومات أولية وأن عدد المصابين قد يزداد".
وتابع: "من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لتحركات عناصر العصابات الإرهابية، ألقت قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) في قضاء (طوزخورماتو) ناحية (ينكجه) بمحافظة صلاح الدين".
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