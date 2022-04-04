https://arabic.sputniknews.com/20220404/مصر-تخصص-11-مليار-جنيه-دفعة-مقدمة-لشراء-القمح-من-المزارعين-1060820963.html
مصر تخصص 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة لشراء القمح من المزارعين
مصر تخصص 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة لشراء القمح من المزارعين
أعلنت وزارة المالية المصرية تخصيص 1.1 مليار جنيه (60.44 مليون دولار) كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T08:16+0000
2022-04-04T08:16+0000
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أخبار مصر الآن
القمح
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".وقالت الوزارة إن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه.وأوضحت أن الحكومة رفعت سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بزيادة بلغت 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.وفقا لتقرير صادر عن الخدمة الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن واردات مصر من القمح قد تنخفض إلى 11 مليون طن في الموسم الذي يبدأ في يوليو/ تموز.سيكون هذا أدنى مستوى منذ تسع سنوات، كما خفضت الوكالة الأمريكية تقديراتها للعام الحالي إلى 12 مليون طن، ما يعادل 4% أقل من التوقعات الرسمية لوزارة الزراعة الأمريكية، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/مصر-تعول-على-فرنسا-لتأمين-القمح-حال-طال-أمد-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1060575927.html
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أخبار مصر الآن, القمح
مصر تخصص 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة لشراء القمح من المزارعين
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أعلنت وزارة المالية المصرية تخصيص 1.1 مليار جنيه (60.44 مليون دولار) كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت الوزارة إن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه.
وأوضحت أن الحكومة رفعت سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بزيادة بلغت 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.
وفقا لتقرير صادر عن الخدمة الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن واردات مصر من القمح
قد تنخفض إلى 11 مليون طن في الموسم الذي يبدأ في يوليو/ تموز.
سيكون هذا أدنى مستوى منذ تسع سنوات، كما خفضت الوكالة الأمريكية تقديراتها للعام الحالي إلى 12 مليون طن، ما يعادل 4% أقل من التوقعات الرسمية لوزارة الزراعة الأمريكية، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ".
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.