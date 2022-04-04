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مصر تصدر قرارا بشأن "تحديد الأماكن المخصصة لدخول البلاد والخروج منها"
مصر تصدر قرارا بشأن "تحديد الأماكن المخصصة لدخول البلاد والخروج منها"
أصدر وزير الداخلية المصرية، اللواء محمود توفيق، اليوم الاثنين، قرارا بشأن "تحديد الأماكن ‏المخصصة لدخول مصر والخروج منها".‏ 04.04.2022, سبوتنيك عربي
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وأصدرت الوزارة القرار رقم 720 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1964، لإضافة مطار برنيس الجوي الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر إلى الأماكن المخصصة لدخول مصر والخروج منها، وفقا صحيفة "الشروق" المصرية.واستند القرار الجديد إلى القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وقانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
https://arabic.sputniknews.com/20201006/بشهادة-الميلاد-فقط--مصر-تجدد-جواز-السفر-للمقيمين-بالخارج--1046752957.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر تصدر قرارا بشأن "تحديد الأماكن المخصصة لدخول البلاد والخروج منها"

12:20 GMT 04.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالقاهرة، مصر يونيو 2020
القاهرة، مصر يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
القاهرة، مصر يونيو 2020
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أصدر وزير الداخلية المصرية، اللواء محمود توفيق، اليوم الاثنين، قرارا بشأن "تحديد الأماكن ‏المخصصة لدخول مصر والخروج منها".‏
وأصدرت الوزارة القرار رقم 720 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1964، لإضافة مطار برنيس الجوي الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر إلى الأماكن المخصصة لدخول مصر والخروج منها، وفقا صحيفة "الشروق" المصرية.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2020
بشهادة الميلاد فقط... مصر تجدد جواز السفر للمقيمين في الخارج
6 أكتوبر 2020, 15:22 GMT
واستند القرار الجديد إلى القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وقانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
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