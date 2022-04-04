https://arabic.sputniknews.com/20220404/مصر-تصدر-قرارا-بشأن-تحديد-الأماكن-المخصصة-لدخول-البلاد-والخروج-منها-1060831053.html
مصر تصدر قرارا بشأن "تحديد الأماكن المخصصة لدخول البلاد والخروج منها"
مصر تصدر قرارا بشأن "تحديد الأماكن المخصصة لدخول البلاد والخروج منها"
أصدر وزير الداخلية المصرية، اللواء محمود توفيق، اليوم الاثنين، قرارا بشأن "تحديد الأماكن المخصصة لدخول مصر والخروج منها". 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:20+0000
2022-04-04T12:20+0000
2022-04-04T12:20+0000
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وأصدرت الوزارة القرار رقم 720 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1964، لإضافة مطار برنيس الجوي الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر إلى الأماكن المخصصة لدخول مصر والخروج منها، وفقا صحيفة "الشروق" المصرية.واستند القرار الجديد إلى القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وقانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
https://arabic.sputniknews.com/20201006/بشهادة-الميلاد-فقط--مصر-تجدد-جواز-السفر-للمقيمين-بالخارج--1046752957.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر تصدر قرارا بشأن "تحديد الأماكن المخصصة لدخول البلاد والخروج منها"
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أصدر وزير الداخلية المصرية، اللواء محمود توفيق، اليوم الاثنين، قرارا بشأن "تحديد الأماكن المخصصة لدخول مصر والخروج منها".
وأصدرت الوزارة القرار رقم 720 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1964، لإضافة مطار برنيس الجوي الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر إلى الأماكن المخصصة لدخول مصر والخروج منها، وفقا صحيفة "الشروق"
المصرية.
واستند القرار الجديد إلى القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وقانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.