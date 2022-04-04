https://arabic.sputniknews.com/20220404/مقتل-21-مدنيا-في-شرق-الكونغو-على-يد-مسلحين-1060827928.html
مقتل 21 مدنيا في شرقي الكونغو على يد مسلحين
مقتل 21 مدنيا في شرقي الكونغو على يد مسلحين
لقى 21 مدنيا مصرعه في هجوم على يد مسلحين يشتبه أنهم إسلاميين، أمس الأحد، في قرية تقع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:23+0000
2022-04-04T11:23+0000
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الكونغو
العالم
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وقال رئيس جماعة المجتمع المدني في قطاع روينزوري، ريكاردو روباندي، إن مقاتلين يُعتقد أنهم ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا قرية ماسامبو الليلة الماضية، وفقا لوكالة "رويترز".بينما أفاد كاكولي ساناني، وهو أحد سكان القرية: "لقد نجوت بمعجزة، لقد كنا في الفراش بالفعل عندما سمعنا أصوات الأحذية والرصاص في الخارجن وبعد سماع صرخات الضحايا، أدركنا أنها كانت غارة من قبل المتمردين".وتابع أنه تم العثور على 21 جثة حتى الآن، لكن عدد القتلى ربما يرتفع.والقوات الديمقراطية المتحالفة هي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ تسعينات القرن الماضي، وتم تحميلها مسؤولية مقتل الآلاف منذ ظهورها مرة أخرى في عام 2013.وقال المتحدث باسم الجيش، أنتوني موالوشاي، إنه سيصدر بيانا بعد الانتهاء من تقييمه الأمني للمنطقة.يشار إلى أن أوغندا أرسلت ما يزيد على ألف جندي إلى الكونغو في شهر ديسمبر/ كانون الأول لشن عمليات مشتركة ضد القوات الديمقراطية المتحالفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الكونغو-متمردون-يسقطون-مروحية-تابعة-للأمم-المتحدة-1060620911.html
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الكونغو, العالم
مقتل 21 مدنيا في شرقي الكونغو على يد مسلحين
11:23 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
لقى 21 مدنيا مصرعه في هجوم على يد مسلحين يشتبه أنهم إسلاميين، أمس الأحد، في قرية تقع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال رئيس جماعة المجتمع المدني في قطاع روينزوري، ريكاردو روباندي، إن مقاتلين يُعتقد أنهم ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا قرية ماسامبو الليلة الماضية، وفقا لوكالة "رويترز".
بينما أفاد كاكولي ساناني، وهو أحد سكان القرية: "لقد نجوت بمعجزة، لقد كنا في الفراش بالفعل عندما سمعنا أصوات الأحذية والرصاص في الخارجن وبعد سماع صرخات الضحايا، أدركنا أنها كانت غارة من قبل المتمردين".
وتابع أنه تم العثور على 21 جثة حتى الآن، لكن عدد القتلى ربما يرتفع.
والقوات الديمقراطية المتحالفة هي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ تسعينات القرن الماضي، وتم تحميلها مسؤولية مقتل الآلاف منذ ظهورها مرة أخرى في عام 2013.
وقال المتحدث باسم الجيش، أنتوني موالوشاي، إنه سيصدر بيانا بعد الانتهاء من تقييمه الأمني للمنطقة.
يشار إلى أن أوغندا أرسلت ما يزيد على ألف جندي إلى الكونغو في شهر ديسمبر/ كانون الأول لشن عمليات مشتركة ضد القوات الديمقراطية المتحالفة.