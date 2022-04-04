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مقتل 21 مدنيا في شرقي الكونغو على يد مسلحين
مقتل 21 مدنيا في شرقي الكونغو على يد مسلحين
لقى 21 مدنيا مصرعه في هجوم على يد مسلحين يشتبه أنهم إسلاميين، أمس الأحد، في قرية تقع شرق ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية.‏‎ 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:23+0000
2022-04-04T11:25+0000
الكونغو
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وقال رئيس جماعة المجتمع المدني في قطاع روينزوري، ريكاردو روباندي، إن مقاتلين يُعتقد أنهم ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا قرية ماسامبو الليلة الماضية، وفقا لوكالة "رويترز".بينما أفاد كاكولي ساناني، وهو أحد سكان القرية: "لقد نجوت بمعجزة، لقد كنا في الفراش بالفعل عندما سمعنا أصوات الأحذية والرصاص في الخارجن وبعد سماع صرخات الضحايا، أدركنا أنها كانت غارة من قبل المتمردين".وتابع أنه تم العثور على 21 جثة حتى الآن، لكن عدد القتلى ربما يرتفع.والقوات الديمقراطية المتحالفة هي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ تسعينات القرن الماضي، وتم تحميلها مسؤولية مقتل الآلاف منذ ظهورها مرة أخرى في عام 2013.وقال المتحدث باسم الجيش، أنتوني موالوشاي، إنه سيصدر بيانا بعد الانتهاء من تقييمه الأمني ​​للمنطقة.يشار إلى أن أوغندا أرسلت ما يزيد على ألف جندي إلى الكونغو في شهر ديسمبر/ كانون الأول لشن عمليات مشتركة ضد القوات الديمقراطية المتحالفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الكونغو-متمردون-يسقطون-مروحية-تابعة-للأمم-المتحدة-1060620911.html
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الكونغو, العالم

مقتل 21 مدنيا في شرقي الكونغو على يد مسلحين

11:23 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 04.04.2022)
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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لقى 21 مدنيا مصرعه في هجوم على يد مسلحين يشتبه أنهم إسلاميين، أمس الأحد، في قرية تقع شرق ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية.‏‎
وقال رئيس جماعة المجتمع المدني في قطاع روينزوري، ريكاردو روباندي، إن مقاتلين يُعتقد أنهم ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا قرية ماسامبو الليلة الماضية، وفقا لوكالة "رويترز".
بينما أفاد كاكولي ساناني، وهو أحد سكان القرية: "لقد نجوت بمعجزة، لقد كنا في الفراش بالفعل عندما سمعنا أصوات الأحذية والرصاص في الخارجن وبعد سماع صرخات الضحايا، أدركنا أنها كانت غارة من قبل المتمردين".
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
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وتابع أنه تم العثور على 21 جثة حتى الآن، لكن عدد القتلى ربما يرتفع.
والقوات الديمقراطية المتحالفة هي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ تسعينات القرن الماضي، وتم تحميلها مسؤولية مقتل الآلاف منذ ظهورها مرة أخرى في عام 2013.
وقال المتحدث باسم الجيش، أنتوني موالوشاي، إنه سيصدر بيانا بعد الانتهاء من تقييمه الأمني ​​للمنطقة.
يشار إلى أن أوغندا أرسلت ما يزيد على ألف جندي إلى الكونغو في شهر ديسمبر/ كانون الأول لشن عمليات مشتركة ضد القوات الديمقراطية المتحالفة.
11:20 GMT
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