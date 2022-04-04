https://arabic.sputniknews.com/20220404/ملك-الأردن-يدعو-للتهدئة-الشاملة-في-الأراضي-الفلسطينية-1060817760.html
ملك الأردن يدعو للتهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية
ملك الأردن يدعو للتهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية التوصل لتهدئة شاملة تمنع أي توتر أو تصعيد في الأراضي الفلسطينية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T06:44+0000
2022-04-04T06:44+0000
2022-04-04T06:44+0000
أخبار الأردن
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأحد من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحسب موقع "عمون".وشدد ملك الأردن على ضرورة وقف أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع العنف وتؤجج الصراع، وتتسبب في تقويض فرص تحقيق السلام.كما أكد العاهل الأردني على أهمية تسهيل التدابير واتخاذ السبل الكفيلة لتمكين المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، من دون أية عراقيل ومضايقات.وأشار إلى أهمية تسهيل هذ الإجراءات لاسيما رمضان المبارك الذي تزداد فيه أعداد المصلين والزوار إلى الحرم القدسي الشريف.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الأمير-الأردني-حمزة-بن-الحسين-يتخلى-عن-لقبه-1060806433.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
ملك الأردن يدعو للتهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية التوصل لتهدئة شاملة تمنع أي توتر أو تصعيد في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأحد من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحسب موقع "عمون"
.
وشدد ملك الأردن على ضرورة وقف أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع العنف وتؤجج الصراع، وتتسبب في تقويض فرص تحقيق السلام.
كما أكد العاهل الأردني على أهمية تسهيل التدابير واتخاذ السبل الكفيلة لتمكين المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، من دون أية عراقيل ومضايقات.
وأشار إلى أهمية تسهيل هذ الإجراءات لاسيما رمضان المبارك الذي تزداد فيه أعداد المصلين والزوار إلى الحرم القدسي الشريف.