https://arabic.sputniknews.com/20220404/موسكو-البرنامج-الروسي-الجديد-للتسلح-يهدف-إلى-إنشاء-أسلحة-نوعية-غير-تقليدية--1060828865.html
موسكو: البرنامج الروسي الجديد للتسلح يهدف إلى إنشاء أسلحة نوعية غير تقليدية
موسكو: البرنامج الروسي الجديد للتسلح يهدف إلى إنشاء أسلحة نوعية غير تقليدية
قال نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية، يوري بوريسوف، أثناء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البرنامج الروسي الجديد للتسلح يهدف إلى إنشاء... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:45+0000
2022-04-04T11:45+0000
2022-04-04T11:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "سيركز البرنامج الجديد على إنشاء أسلحة نوعية، وأنواع غير تقليدية من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة "الطاقة الاتجاهية"، والأسلحة الحركية، وكذلك أنظمة إدارة الأسلحة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والمجمعات الروبوتية".وأضاف بوريسوف أن عمل الحكومة يجري على أساس منتظم لتسريع وتيرة استبدال استيراد المواد المستخدمة في صناعات الأسلحة.وتابع بوريسوف: "على الرغم من العقوبات غير المسبوقة التي تسببت في تخفيض الإمداد وزيادة في قيمة المواد، فإن تنفيذ مشاريع التسليح العسكري تم بنسبة إن 98% على الأقل في العام الماضي".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الدفاع-الروسية-قادة-البنتاغون-شاركوا-في-صنع-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا-1060662697.html
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روسيا
موسكو: البرنامج الروسي الجديد للتسلح يهدف إلى إنشاء أسلحة نوعية غير تقليدية
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قال نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية، يوري بوريسوف، أثناء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البرنامج الروسي الجديد للتسلح يهدف إلى إنشاء أسلحة جديدة نوعية بينها أسلحة غير تقليدية.
وأضاف: "سيركز البرنامج الجديد على إنشاء أسلحة نوعية، وأنواع غير تقليدية من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة "الطاقة الاتجاهية"، والأسلحة الحركية، وكذلك أنظمة إدارة الأسلحة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والمجمعات الروبوتية".
وأضاف بوريسوف أن عمل الحكومة يجري على أساس منتظم لتسريع وتيرة استبدال استيراد المواد المستخدمة في صناعات الأسلحة.
وتابع بوريسوف: "على الرغم من العقوبات غير المسبوقة التي تسببت في تخفيض الإمداد وزيادة في قيمة المواد، فإن تنفيذ مشاريع التسليح العسكري تم بنسبة إن 98% على الأقل في العام الماضي".