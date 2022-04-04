https://arabic.sputniknews.com/20220404/ميركل-تعتبر-قرارها-المتخذ-في-عام-2008-بشأن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-صحيحا-1060843380.html
ميركل تعتبر قرارها المتخذ في عام 2008 بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو صحيحا
ميركل تعتبر قرارها المتخذ في عام 2008 بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو صحيحا
أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، نقلاً عن المتحدث باسم المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، حول اعتقادها بأنها اتخذت قراراً صائباً في عام 2008... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T17:38+0000
2022-04-04T17:38+0000
2022-04-04T17:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار ألمانيا
أنغيلا ميركل
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب السكرتير الصحفي للمستشارة السابقة، فإن ميركل "ما زالت مقتنعة بقراراتها المتعلقة بقمة الناتو لعام 2008 في بوخارست". حيث إن حلف الناتو، آخذاً في الاعتبار موقف ألمانيا وفرنسا، لم يقدم لأوكرانيا أي خطة عمل للتحضير لعضوية الحلف.وفي الوقت نفسه، أشار الناطق الصحفية باسم ميركل إلى أن المستشارة السابقة دعمت كل جهود الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي للدول لمساعدة أوكرانيا ووقف وإحباط، ما وصفته، "بربرية روسيا وحربها ضد أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أنغيلا ميركل
ميركل تعتبر قرارها المتخذ في عام 2008 بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو صحيحا
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أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، نقلاً عن المتحدث باسم المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، حول اعتقادها بأنها اتخذت قراراً صائباً في عام 2008 عندما كان رد فعلها سلبًا على فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب السكرتير الصحفي للمستشارة السابقة، فإن ميركل "ما زالت مقتنعة بقراراتها المتعلقة بقمة الناتو لعام 2008 في بوخارست". حيث إن حلف الناتو، آخذاً في الاعتبار موقف ألمانيا وفرنسا، لم يقدم لأوكرانيا أي خطة عمل للتحضير لعضوية الحلف.
وفي الوقت نفسه، أشار الناطق الصحفية باسم ميركل إلى أن المستشارة السابقة دعمت كل جهود الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي للدول لمساعدة أوكرانيا ووقف وإحباط، ما وصفته، "بربرية روسيا وحربها ضد أوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.