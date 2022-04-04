https://arabic.sputniknews.com/20220404/ميريام-فارس-تثير-غضبا-بـ4-ثوان-في-إعلان-رمضاني-وإجراء-سريع-من-الشركة-1060836032.html

ميريام فارس تثير غضبا بـ4 ثوان في إعلان رمضاني... وإجراء سريع من الشركة

ميريام فارس تثير غضبا بـ4 ثوان في إعلان رمضاني... وإجراء سريع من الشركة

اتخذت إحدى الشركات العقارية المصرية إجراء سريعا تجاه أحدث إعلاناتها التجارية، الذي أثار غضب العديد من المشاهدين ‏مع بداية عرضه خلال شهر رمضان، بسبب بعض مشاهد... 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T14:24+0000

2022-04-04T14:24+0000

2022-04-04T14:24+0000

رمضان

منوعات

مجتمع

مصر

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وأعلن مالك ومؤسس شركة "معمار المرشدي"، محمد المرشدي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، اليوم الاثنين، عن استبدالها مشهد ميريام فارس من إعلان خاص بإحدى المشاريع في الساحل الشمالي، والذي نال انتقاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه غير ملائم لشهر رمضان، بسبب ملابس الفنانة اللبنانية.وأوضح المرشدي أن "الشركة استجابت لطلب باستبدال فقرة تؤدي فيها ميريام فارس رقصة ضمن إعلان المشروع، مع الممثل المصري، أحمد حاتم، والمطرب أبو، على الرغم من أنها لا يتعدى زمنها سوى 4 ثواني فقط".ويأتي تعديل إعلان ميريام فارس لشهر رمضان 2022، بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس الأحد، بوقف عرض إعلان تابع لشركة ملابس داخلية، وذلك بعدما أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء، لما يتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام.وذكرت نقابة الأطباء المصريين في بيان رسمي صادر عنها "أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي، إذ أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي، ويقوم طبيب وممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة، وفي مقدمتها المهن الطبية".

https://arabic.sputniknews.com/20220404/فودافون-مصر-ترد-على-خلق-إعلانها-في-رمضان-أزمة-كبيرة-لإحدى-عميلاتها-1060829150.html

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رمضان, منوعات, مجتمع, مصر