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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220404/نائب-أوكراني-معارض-تم-إحضار-الممثل-زيلينسكي-إلى-مدينة-بوتشا-للدعاية-الشخصية-1060833245.html
نائب أوكراني معارض: تم إحضار "الممثل" زيلينسكي إلى مدينة بوتشا للدعاية الشخصية
نائب أوكراني معارض: تم إحضار "الممثل" زيلينسكي إلى مدينة بوتشا للدعاية الشخصية
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي زار مدينتي بوتشا وإيربن، بحسب موقع "مرآة الأسبوع". 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T13:01+0000
2022-04-04T13:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
فلاديمير زيلينسكي
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وكتب النائب الأوكراني المعارض إيليا كيفا في قناته على تيلغرام :" زيلينسكي جاء للدعاية الشخصية ولتعزيز تأثير الإنتاج المزيف الجديد".وأضاف كيفا "عندما غادرت القوات الروسية ضواحي كييف، تم إحضار "الممثل" زيلينسكي على وجه السرعة للدعاية الشخصية ولتعزيز تأثير الإنتاج الوهمي الجديد الذي نظمه الدفاع الإقليمي في كييف".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية.يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، فندت في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ، أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس/ آذار وتم نشر أدلة الجرائم المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".فيما استنكر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، تكتم الولايات المتحدة على حقيقة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/لافروف-حادثة-بوتشا-الأوكرانية-هي-تلفيق-وتزييف-لإدانة-القوات-الروسية-1060825627.html
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العالم, فلاديمير زيلينسكي

نائب أوكراني معارض: تم إحضار "الممثل" زيلينسكي إلى مدينة بوتشا للدعاية الشخصية

13:01 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 13:05 GMT 04.04.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي زار مدينتي بوتشا وإيربن، بحسب موقع "مرآة الأسبوع".
وكتب النائب الأوكراني المعارض إيليا كيفا في قناته على تيلغرام :" زيلينسكي جاء للدعاية الشخصية ولتعزيز تأثير الإنتاج المزيف الجديد".
وأضاف كيفا "عندما غادرت القوات الروسية ضواحي كييف، تم إحضار "الممثل" زيلينسكي على وجه السرعة للدعاية الشخصية ولتعزيز تأثير الإنتاج الوهمي الجديد الذي نظمه الدفاع الإقليمي في كييف".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية.
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، فندت في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ، أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس/ آذار وتم نشر أدلة الجرائم المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".
فيما استنكر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، تكتم الولايات المتحدة على حقيقة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها.
اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في موسكو، روسيا 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
لافروف: حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي استفزاز ومحاولة تلفيق وتزييف لإدانة القوات الروسية
10:02 GMT
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:01 GMT
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