https://arabic.sputniknews.com/20220404/هبوط-رحلة-طيران-عارض-روسية-في-مطار-شرم-الشيخ-1060824032.html
هبوط رحلة طيران عارض روسية في مطار شرم الشيخ
هبوط رحلة طيران عارض روسية في مطار شرم الشيخ
قامت شركة الطيران "أزيموت" بإطلاق رحلة الطيران العارض، يوم أمس الأحد، من مدينة منرالني فودي جنوبي روسيا إلى شرم الشيخ المصرية على متن طائرة "سوبر جيت 100". 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:26+0000
2022-04-04T09:26+0000
2022-04-04T09:27+0000
روسيا
مصر
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واستغرقت الرحلة رقم "RA-89080" مدة 3.5 ساعة، وبعد ذلك عادت الطائرة إلى منرالني فودي وتمكنت من اليوم ذاته من الطيران إلى تل أبيب والعودة.ونقل موقع "TourDom.ru" الإلكترونى الروسى عن مصدر في الشركة المصرية المضيفة قوله: "سافر العديد من السائحين إلى شرم الشيخ على هذه متن هذه الرحلة، حيث تباع التذاكر بحرية (من 21600 روبل باتجاه واحد).ويعتزم منظمو الرحلات الالتزام بالخطة التي أعلنوا عنها نهاية شهر مارس/ آذار في قناة "سقف توردوما". حيث تمت جدولة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ يومي الخميس والأحد، واعتبارا من 9 أبريل/ نيسان، وستبدأ شركة "أزيموت" تنظيم رحلاتها من منرالني فودي إلى الغردقة يومي الأربعاء والسبت.يذكر أن شركة "أيروفلوت" الروسية أعلنت في وقت سابق عن إطلاقها رحلات من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان في أبريل المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/أيروفلوت-تطلق-رحلات-من-سوتشي-إلى-6-دول-في-أبريل-منها-مصر-1060462738.html
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روسيا, مصر
هبوط رحلة طيران عارض روسية في مطار شرم الشيخ
09:26 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 09:27 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
قامت شركة الطيران "أزيموت" بإطلاق رحلة الطيران العارض، يوم أمس الأحد، من مدينة منرالني فودي جنوبي روسيا إلى شرم الشيخ المصرية على متن طائرة "سوبر جيت 100".
واستغرقت الرحلة رقم "RA-89080" مدة 3.5 ساعة، وبعد ذلك عادت الطائرة إلى منرالني فودي وتمكنت من اليوم ذاته من الطيران إلى تل أبيب والعودة.
ونقل موقع "TourDom.ru"
الإلكترونى الروسى عن مصدر في الشركة المصرية المضيفة قوله: "سافر العديد من السائحين إلى شرم الشيخ على هذه متن هذه الرحلة، حيث تباع التذاكر بحرية (من 21600 روبل باتجاه واحد).
ويعتزم منظمو الرحلات الالتزام بالخطة التي أعلنوا عنها نهاية شهر مارس/ آذار في قناة "سقف توردوما". حيث تمت جدولة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ يومي الخميس والأحد، واعتبارا من 9 أبريل/ نيسان، وستبدأ شركة "أزيموت" تنظيم رحلاتها من منرالني فودي إلى الغردقة يومي الأربعاء والسبت.
يذكر أن شركة "أيروفلوت" الروسية
أعلنت في وقت سابق عن إطلاقها رحلات من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان في أبريل المقبل.