https://arabic.sputniknews.com/20220404/هل-انتشر-زيت-غير-صالح-للاستهلاك-الآدمي-في-أسواق-مصر-1060842195.html
هل انتشر زيت غير صالح للاستهلاك البشري في أسواق مصر؟
هل انتشر زيت غير صالح للاستهلاك البشري في أسواق مصر؟
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء مثيرة للقلق بشأن انتشار عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمي في الأسواق المصرية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T16:16+0000
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ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأنباء، مشددة على "أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في السوق المحلية"، وفقا بيان رسمي.وأكدت الوزارة أن "كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/مصر-تبدأ-في-تطبيق-مخالفات-تصل-لملايين-الجنيهات-على-الأفران-المخالفة-لأسعار-الخبز-الحر-1060518637.html
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سبوتنيك عربي
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هل انتشر زيت غير صالح للاستهلاك البشري في أسواق مصر؟
16:16 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 16:25 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء مثيرة للقلق بشأن انتشار عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمي في الأسواق المصرية.
ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأنباء، مشددة على "أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في السوق المحلية"، وفقا بيان رسمي
.
وأكدت الوزارة أن "كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة".