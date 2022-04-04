https://arabic.sputniknews.com/20220404/هل-بدأت-الخوذ-البيضاء-تنقل-خبرتها-التلفيقية-الإجرامية-إلى-الجانب-الأوكراني-1060831281.html
هل بدأت "الخوذ البيضاء" تنقل خبرتها التلفيقية الإجرامية إلى الجانب الأوكراني
هل بدأت "الخوذ البيضاء" تنقل خبرتها التلفيقية الإجرامية إلى الجانب الأوكراني
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، "تم شن هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا بمنطقة... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:23+0000
2022-04-04T12:23+0000
2022-04-04T12:28+0000
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هل بدأت "الخوذ البيضاء" تنقل خبرتها التلفيقية الإجرامية إلى الجانب الأوكراني
هل بدأت "الخوذ البيضاء" تنقل خبرتها التلفيقية الإجرامية إلى الجانب الأوكراني
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي د. كما جفا، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار جفا إلى أن :بدوره يقول الخبير في الشأن الأوروبي أنطوان شاربنتيه، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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هل بدأت "الخوذ البيضاء" تنقل خبرتها التلفيقية الإجرامية إلى الجانب الأوكراني
12:23 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، "تم شن هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا بمنطقة كييف بعد أن غادرت القوات الروسية من هناك وفقا للخطط، وهذا الأمر هو استفزاز ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي د. كما جفا، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" نلاحظ أن القوات الأوكرانية تقوم بنفس الأسلوب الذي كانت تقوم به منظمة الخوذ البيضاء في سوريا، من فبركات وتمثيليات استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وصولا إلى الجرائم التي ألصقت بالجيش العربي السوري، فالمدرسة واحدة والجهة التي تدير هذه العمليات واحدة أيضا".
"المفارقة المضحكة أن الخوذ البيضاء أصدرت بيانا رسميا مؤخرا، أعلنت فيه أنها مستعدة لوضع جميع إمكانياتها وكوادرها تحت تصرف القوات الأوكرانية، وهي مجموعة إرهابية مسلحة مدعومة من جهاز الاستخبارات البريطاني، وهذا الجهاز يدير بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية من خلف السواتر هذه الحرب في أوكرانيا".
بدوره يقول الخبير في الشأن الأوروبي أنطوان شاربنتيه، في حديث لبرنامجنا:
" لا شك أن هناك حملة إعلامية وضخ إعلامي كاذب، ضد روسيا، حتى قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهناك استفزازات على الأرض تجري من خلال مجموعات إرهابية أوكرانية أو غيرها، أتوا بها من كل أنحاء العالم، كما حصل في سوريا، ورأينا ما فعلوا في عدة دول في العالم، ولذا هذه الأخبار تثير الشكوك لدينا إن كانت صحيحة أم هي مفبركة كالعادة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..