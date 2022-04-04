https://arabic.sputniknews.com/20220404/هل-تستطيع-الدول-الأوروبية-الحصول-على-غاز-الشرق-الأوسط-1060830076.html
هل تستطيع الدول الأوروبية الحصول على غاز الشرق الأوسط؟
هل تستطيع الدول الأوروبية الحصول على غاز الشرق الأوسط؟
حذر الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، أمس الأحد، من خرق إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط دون علم وموافق الحكومة المركزية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:08+0000
2022-04-04T12:08+0000
2022-04-04T12:08+0000
راديو
هموم عراقية
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هل تستطيع الدول الأوروبية الحصول على غاز الشرق الأوسط
هل تستطيع الدول الأوروبية الحصول على غاز الشرق الأوسط
وسبق أن أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الأسبوع الماضي، أن الإقليم سيبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا قريبا، رغم قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007.فهل يستطيع الإقليم تصدير الغاز؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير النفطي، حمزة الجواهري:وأضاف الجواهريالتفاصيل في الملف الصوتي...
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
هل تستطيع الدول الأوروبية الحصول على غاز الشرق الأوسط؟
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حذر الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، أمس الأحد، من خرق إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط دون علم وموافق الحكومة المركزية.
وسبق أن أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الأسبوع الماضي، أن الإقليم سيبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا قريبا، رغم قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007.
فهل يستطيع الإقليم تصدير الغاز؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
" الخبير النفطي، حمزة الجواهري:
"بداية يجب على إقليم كردستان الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، وإلا يجب على الحكومة المركزية اتخاذ إجراءات مناسبة بحق الإقليم بسبب عدم الالتزام هذا، كما يجب على روسيا التي تعمل شركاتها في غاز كردستان أن لا تشجع مثل هكذا عمل من جانب الإقليم، لأن فيه تمرد على حكومة بغداد، خصوصاً وأن روسيا معروفة بحرصها على سيادة الدول، فمسألة تصدير الغاز من الإقليم مرتبطة بشركة روسية، وهي من تستطيع إيقاف الإقليم عن المضي قدماً بتصدير الغاز الذي يضر بمصلحة كل من روسيا والعراق، فالأخير نفسه بحاجة إلى غاز ويقوم باستيراده من إيران، كما أن الشرق الأوسط غير مستعد الآن لتصدير الغاز إلى أوروبا، وهذا موضوع يحتاج إلى ما يقارب الـ 8 سنوات حتى تستطيع أوروبا استيراد الغاز من الشرق الأوسط، وخلال هذه الفترة ستكون أوروبا منهارة اقتصاديا".
"ما زال العراق بحاجة إلى الغاز، وما يتوفر لديه الآن غير معالج، حيث يحتاج إلى سنتين من أجل اكتمال بناء المعامل الخاصة بالمعالجة، والحقل الغازي الموجود في الإقليم هو حقل قديم مكتشف من قبل شركة نفط الشمال العراقية، وهو يتبع الحكومة الاتحادية، لكن وبدعم أمريكي وإسرائيلي تحاول كردستان الاستقواء على الحكومة المركزية، وتضع اليوم وزارة النفط العراقية برنامجها للسيطرة على النفط والغاز في الإقليم، إلا أن كردستان ما زالت ترفض التعاون مع وزارة النفط الاتحادية، إذ أن الإقليم يحاول أيضاً بيع الغاز إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، رغم أن ملكيته تعود للحكومة المركزية".
التفاصيل في الملف الصوتي...