https://arabic.sputniknews.com/20220404/وزير-الاقتصاد-الألماني-وضع-شركة-غازبروم-جيرمانيا-تحت-وصاية-الشبكة-الفيدرالية-1060843500.html
وزير الاقتصاد الألماني: وضع شركة غازبروم جيرمانيا تحت وصاية الشبكة الفيدرالية
وزير الاقتصاد الألماني: وضع شركة غازبروم جيرمانيا تحت وصاية الشبكة الفيدرالية
برلين- سبوتنيك. أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الاثنين، إن شركة "غازبروم جيرمانيا" سيتم نقلها إلى تحت وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية، بعد أيام... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T17:39+0000
2022-04-04T17:39+0000
2022-04-04T17:39+0000
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وقال هابيك، في تصريح صحفي، "أود أن أبلغكم بالمرسوم القانوني الذي أصدرته وزارة الاقتصاد اليوم. يتم تنسيق هذه الإجراءات عن كثب في الحكومة الألمانية. المرسوم يتعلق بأقسام شركة غازبروم جرمانيا المحدودة... بموجب هذا المرسوم، تعيين وزارتي... وكالة الشبكة الفيدرالية بصفتها الوصي المؤقت على مجموعة غازبروم جرمانيا".وأعلنت مجموعة غازبروم يوم الجمعة عن وقف مشاركتها في الشركة الألمانية التابعة وجميع ممتلكاتها.وأفادت الأنباء سابقا بأن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس تأميم الشركات التابعة لعمالقة الطاقة الروسية في ألمانيا.ووصف بيسكوف مزاعم احتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، بأنها مثال ساطع على هستيريا المعلومات المضللة، مشيراً إلى أن روسيا دائما تفي بالتزاماتها التعاقدية ولم تعط سببا للشك في موثوقيتها.إلى ذلك أكدت "غازبروم"، بوقت سابق، بأن الاتهامات الموجهة لها حول مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في السوق الأوروبية لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة.وأشار الناطق باسم شركة غازبروم، سيرغي كوبريانوف، إلى أن ألمانيا تقوم بضخ الغاز بصورة عكسية إلى أوكرانيا وبولندا، من منشآت التخزين تحت الأرض، معتبرا أن هذا القرار ليس الأكثر عقلانية في ظل فصل الشتاء.ونفت موسكو في أكثر من مناسبة استخدامها إمدادات الطاقة كورقة ضغط في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في شباط/فبراير في أوكرانيا.
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أخبار ألمانيا, روسيا
وزير الاقتصاد الألماني: وضع شركة غازبروم جيرمانيا تحت وصاية الشبكة الفيدرالية
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برلين- سبوتنيك. أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الاثنين، إن شركة "غازبروم جيرمانيا" سيتم نقلها إلى تحت وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية، بعد أيام من إعلان شركة الغاز الروسية "غازبروم" وقف مشاركتها في الشركة الألمانية وجميع أصولها.
وقال هابيك، في تصريح صحفي، "أود أن أبلغكم بالمرسوم القانوني الذي أصدرته وزارة الاقتصاد اليوم. يتم تنسيق هذه الإجراءات عن كثب في الحكومة الألمانية. المرسوم يتعلق بأقسام شركة غازبروم جرمانيا المحدودة... بموجب هذا المرسوم، تعيين وزارتي... وكالة الشبكة الفيدرالية بصفتها الوصي المؤقت على مجموعة غازبروم جرمانيا
".
وأعلنت مجموعة غازبروم يوم الجمعة عن وقف مشاركتها في الشركة الألمانية التابعة وجميع ممتلكاتها.
وأفادت الأنباء سابقا بأن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس تأميم الشركات التابعة لعمالقة الطاقة الروسية في ألمانيا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بوقت سابق، إن تأميم الشركات التابعة للشركات الروسية ينتهك القانون الدولي بشكل خطير، مشيرًا إلى أن موسكو تعتبر طرح مثل هذا السؤال غير مقبول.
ووصف بيسكوف مزاعم احتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، بأنها مثال ساطع على هستيريا المعلومات المضللة، مشيراً إلى أن روسيا دائما تفي بالتزاماتها التعاقدية
ولم تعط سببا للشك في موثوقيتها.
إلى ذلك أكدت "غازبروم"، بوقت سابق، بأن الاتهامات الموجهة لها حول مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في السوق الأوروبية لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة.
وأشار الناطق باسم شركة غازبروم، سيرغي كوبريانوف، إلى أن ألمانيا تقوم بضخ الغاز بصورة عكسية إلى أوكرانيا
وبولندا، من منشآت التخزين تحت الأرض، معتبرا أن هذا القرار ليس الأكثر عقلانية في ظل فصل الشتاء.
ونفت موسكو في أكثر من مناسبة استخدامها إمدادات الطاقة كورقة ضغط في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في شباط/فبراير في أوكرانيا.